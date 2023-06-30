В Украине появился 1000-сильный тюнингованный суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren 720S тюнинговали и подняли его мощность до 1000 л. с. Максимальная скорость авто превышает 340 км/ч.

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В центре Киева сфотографировали McLaren 720S. Экзотический суперкар является одним из самых быстрых авто на территории Украины. Снимки появились на странице supercars.kyiv.ua в Instagram.

В Украине зарегистрировано лишь несолько McLaren 720S

Суперкар McLaren 720S выпускали с 2017 года, а сейчас на смену ему приходит усовершенствованная модель 750S. Стоимость авто составляла примерно от 300 000 долларов.

Суперкар отличается элегантным дизайном

Обтекаемый дизайн купе разработал известный американский стилист Фрэнк Стивенсон. Конкретно у этого авто еще и экслюзивный фиолетовый цвет с желтыми акцентами.

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Среди особенностей McLaren 720S – выдвижное антикрыло, складывающаяся панель приборов и адаптивные амортизаторы, соединенные между собой трубками.

После тюнинга мощность McLaren 720S достигла 1000 л. с.

Цифровое обозначение модели указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо – 720 л. с., однако конкретно этот автомобиль тюнинговали и подняли его мощность до 1000 л. с. Даже в стандартной версии McLaren 720S разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч, но этот суперкар значительно быстрее. Известно, что после доработки он преодолевает 1/4 мили (402 м) с места за 9,7-9,8 с.

Примечательно, что это не единственный McLaren 720S в Украине – ранее в нашу страну ввезли еще несколько таких суперкаров.

Также Фокус писал, что еще один McLaren 720S на украинских номерах недавно появился в Польше.