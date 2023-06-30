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Авто

В Украине появился 1000-сильный тюнингованный суперкар McLaren (фото)

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McLaren 720S стоит не менее 300 000 долларов

Суперкар McLaren 720S тюнинговали и подняли его мощность до 1000 л. с. Максимальная скорость авто превышает 340 км/ч.

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В центре Киева сфотографировали McLaren 720S. Экзотический суперкар является одним из самых быстрых авто на территории Украины. Снимки появились на странице supercars.kyiv.ua в Instagram.

McLaren 720S, новый McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
В Украине зарегистрировано лишь несолько McLaren 720S

Суперкар McLaren 720S выпускали с 2017 года, а сейчас на смену ему приходит усовершенствованная модель 750S. Стоимость авто составляла примерно от 300 000 долларов.

McLaren 720S, новый McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
Суперкар отличается элегантным дизайном

Обтекаемый дизайн купе разработал известный американский стилист Фрэнк Стивенсон. Конкретно у этого авто еще и экслюзивный фиолетовый цвет с желтыми акцентами.

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Среди особенностей McLaren 720S – выдвижное антикрыло, складывающаяся панель приборов и адаптивные амортизаторы, соединенные между собой трубками.

McLaren 720S, новый McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
После тюнинга мощность McLaren 720S достигла 1000 л. с.

Цифровое обозначение модели указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо – 720 л. с., однако конкретно этот автомобиль тюнинговали и подняли его мощность до 1000 л. с. Даже в стандартной версии McLaren 720S разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч, но этот суперкар значительно быстрее. Известно, что после доработки он преодолевает 1/4 мили (402 м) с места за 9,7-9,8 с.

Примечательно, что это не единственный McLaren 720S в Украине – ранее в нашу страну ввезли еще несколько таких суперкаров.

Также Фокус писал, что еще один McLaren 720S на украинских номерах недавно появился в Польше.