Море карбона и 2,8 с до сотни: представлен новый суперкар McLaren 750S (фото)
Суперкар McLaren оснащен 750-сильным V8 твин-турбо и способен развить 332 км/ч. В конструкции активно использован карбон, поэтому масса авто составляет всего 1277 кг.
McLaren презентовал новые купе и родстер 750S. Суперкары приходят на смену популярной модели McLaren 720S и уже доступны для заказа по цене от 324 000 долларов. Их подробности раскрыли на официальном сайте McLaren.
Новинка является обновленной и улучшенной версией McLaren 720S, что видно невооруженным глазом. Суперкар сохраняет характерный обтекаемый силуэт со сдвинутым вперед салоном и от предшественника отличается только оформлением передней части, обвесом и увеличенным выдвижным антикрылом.
В основе авто лежит легкий карбоновый монокок. Масса купе McLaren 750S 2024 составляет всего 1277 кг, а родстера – 1326 кг.
Салон McLaren 750S отделан карбоном и алькантарой, а за доплату предложена кожа Nappa. Виртуальная панель приборов остается складывающейся. Суперкар McLaren получил новые спортивные сиденья.
Цифровое обозначение модели указывает, что мощность ее 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 720 до 750 л. с. Пиковый крутящий момент вырос до 800 Н∙м. Кроме того, установлена новая выхлопная система.
С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а до 200 км/ч – 7,2 с. Максимальная скорость составляет 332 км/ч.
Подвеска McLaren 750S перенастроена и дополнена усовершенствованными адаптивными амортизаторами. Также предусмотрены увеличенные карбоново-керамические тормоза и новые шины Pirelli P Zero. Тормозной путь со 100 км/ч составляет всего 29,9 м.
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