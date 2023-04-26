Море карбона и 2,8 с до сотни: представлен новый суперкар McLaren 750S (фото)

Суперкар McLaren оснащен 750-сильным V8 твин-турбо и способен развить 332 км/ч. В конструкции активно использован карбон, поэтому масса авто составляет всего 1277 кг.

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McLaren презентовал новые купе и родстер 750S. Суперкары приходят на смену популярной модели McLaren 720S и уже доступны для заказа по цене от 324 000 долларов. Их подробности раскрыли на официальном сайте McLaren.

От предшественника McLaren 750S отличается дизайном передней части Фото: McLaren

Новинка является обновленной и улучшенной версией McLaren 720S, что видно невооруженным глазом. Суперкар сохраняет характерный обтекаемый силуэт со сдвинутым вперед салоном и от предшественника отличается только оформлением передней части, обвесом и увеличенным выдвижным антикрылом.

Наряду с купе дебютировал и кабриолет Фото: McLaren

В основе авто лежит легкий карбоновый монокок. Масса купе McLaren 750S 2024 составляет всего 1277 кг, а родстера – 1326 кг.

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Салон McLaren 750S отделан карбоном и алькантарой, а за доплату предложена кожа Nappa. Виртуальная панель приборов остается складывающейся. Суперкар McLaren получил новые спортивные сиденья.

Сзади установили увеличенное антикрыло Фото: McLaren

Цифровое обозначение модели указывает, что мощность ее 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 720 до 750 л. с. Пиковый крутящий момент вырос до 800 Н∙м. Кроме того, установлена новая выхлопная система.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: McLaren

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а до 200 км/ч – 7,2 с. Максимальная скорость составляет 332 км/ч.

Суперкар получил новые сиденья Фото: McLaren

Подвеска McLaren 750S перенастроена и дополнена усовершенствованными адаптивными амортизаторами. Также предусмотрены увеличенные карбоново-керамические тормоза и новые шины Pirelli P Zero. Тормозной путь со 100 км/ч составляет всего 29,9 м.

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