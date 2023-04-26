Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Море карбона и 2,8 с до сотни: представлен новый суперкар McLaren 750S (фото)

McLaren 750S, McLaren 720S, новый McLaren 750S, McLaren 750S 2024, суперкар McLaren
Фото: McLaren | McLaren 750S — усовершенствованная версия модели 720S

Суперкар McLaren оснащен 750-сильным V8 твин-турбо и способен развить 332 км/ч. В конструкции активно использован карбон, поэтому масса авто составляет всего 1277 кг.

Related video

McLaren презентовал новые купе и родстер 750S. Суперкары приходят на смену популярной модели McLaren 720S и уже доступны для заказа по цене от 324 000 долларов. Их подробности раскрыли на официальном сайте McLaren.

McLaren 750S 2024, McLaren 750S, McLaren 720S, новый McLaren 750S, суперкар McLaren Fullscreen
От предшественника McLaren 750S отличается дизайном передней части
Фото: McLaren

Новинка является обновленной и улучшенной версией McLaren 720S, что видно невооруженным глазом. Суперкар сохраняет характерный обтекаемый силуэт со сдвинутым вперед салоном и от предшественника отличается только оформлением передней части, обвесом и увеличенным выдвижным антикрылом.

mclaren 750s spider, McLaren 750S, McLaren 720S, новый McLaren 750S, McLaren 750S 2024, суперкар McLaren Fullscreen
Наряду с купе дебютировал и кабриолет
Фото: McLaren

В основе авто лежит легкий карбоновый монокок. Масса купе McLaren 750S 2024 составляет всего 1277 кг, а родстера – 1326 кг.

Важно
Замена свечей за $20 000: механик рассказал о заоблачной стоимости ремонта Bugatti (фото)
Замена свечей за $20 000: механик рассказал о заоблачной стоимости ремонта Bugatti (фото)

Салон McLaren 750S отделан карбоном и алькантарой, а за доплату предложена кожа Nappa. Виртуальная панель приборов остается складывающейся. Суперкар McLaren получил новые спортивные сиденья.

новый макларен 750с, McLaren 750S, McLaren 720S, новый McLaren 750S, McLaren 750S 2024, суперкар McLaren Fullscreen
Сзади установили увеличенное антикрыло
Фото: McLaren

Цифровое обозначение модели указывает, что мощность ее 4,0-литрового V8 твин-турбо выросла с 720 до 750 л. с. Пиковый крутящий момент вырос до 800 Н∙м. Кроме того, установлена новая выхлопная система.

салон макларен 750с, McLaren 750S, McLaren 720S, новый McLaren 750S, McLaren 750S 2024, суперкар McLaren Fullscreen
Салон отделан карбоном и алькантарой
Фото: McLaren

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а до 200 км/ч – 7,2 с. Максимальная скорость составляет 332 км/ч.

сиденья макларен 750с, McLaren 750S, McLaren 720S, новый McLaren 750S, McLaren 750S 2024, суперкар McLaren Fullscreen
Суперкар получил новые сиденья
Фото: McLaren

Подвеска McLaren 750S перенастроена и дополнена усовершенствованными адаптивными амортизаторами. Также предусмотрены увеличенные карбоново-керамические тормоза и новые шины Pirelli P Zero. Тормозной путь со 100 км/ч составляет всего 29,9 м.

Ранее Фокус сообщал, что Bugatti показали свой самый быстрый и самый экстремальный суперкар за 4 миллиона евро.

Также мы писали про редкий Ford Mustang от McLaren. Таких авто выпустили всего 10.