В США обнаружен редчайший 43-летний Ford Mustang McLaren в состоянии нового авто (фото)

Всего выпущено только 10 Ford Mustang в тюнинге от McLaren. Конкретно этот автомобиль является самым первым экземпляром модели, а его пробег составляет всего 895 км.

Related video

В США на аукцион Mecum выставили очень необычный Ford Mustang 1980 года. Он доработан специалистами McLaren. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукциона.

Автомобиль идеально сохранился, а его пробег составляет всего 895 км Фото: Mecum

За Ford Mustang McLaren M81 планируют выручить около 100 000 долларов. Дело в том, что всего выпустили только 10 таких купе, а конкретно этот автомобиль является предсерийным прототипом с пробегом всего 895 км. Он полностью оригинальный и даже его шины родные.

Идея выпустить лимитированный Ford Mustang родилась в конце 70-х. Тогда McLaren разрабатывал исключительно гоночные авто и не занимался дорожными моделями.

McLaren M81 узнается по обвесу и расширенным крыльям Фото: Mecum

Британцы согласились выполнить тюнинг Ford Mustang, причем за основу взяли не топовый вариант с V8, а базовую версию с 2,3-литровой турбочетверкой. Мощность двигателя увеличили до 175 л. с.

Под капотом установлена 175-сильная турбочетверка Фото: Mecum

Ford Mustang McLaren M81 разгоняется до 100 км/ч за 9,8 с и развивает 210 км/ч. Британцы также доработали 4-ступенчатую механическую КПП, подвеску и тормоза.

Важно

На продажу выставили уникальный гусеничный вездеход из фильма "Форсаж" (фото)

Тюнинг Ford Mustang затронул и дизайн авто. Ему расширили крылья, установили аэродинамический обвес и капот с воздухозаборником.

В салоне появились спортивные сиденья и руль Фото: Mecum

В салоне Ford Mustang McLaren M81 появились спортивные сиденья Recaro, руль Racemark и новые приборы. Кроме того, установлен каркас безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в старом гараже нашли уникальный американский спорткар 70-х с пробегом всего 1500 км.

Также мы писали, что эксклюзивный Bentley Жан-Клода Ван Дамма продали по цене Toyota Camry.