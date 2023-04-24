В США обнаружен редчайший 43-летний Ford Mustang McLaren в состоянии нового авто (фото)
Всего выпущено только 10 Ford Mustang в тюнинге от McLaren. Конкретно этот автомобиль является самым первым экземпляром модели, а его пробег составляет всего 895 км.
В США на аукцион Mecum выставили очень необычный Ford Mustang 1980 года. Он доработан специалистами McLaren. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукциона.
За Ford Mustang McLaren M81 планируют выручить около 100 000 долларов. Дело в том, что всего выпустили только 10 таких купе, а конкретно этот автомобиль является предсерийным прототипом с пробегом всего 895 км. Он полностью оригинальный и даже его шины родные.
Идея выпустить лимитированный Ford Mustang родилась в конце 70-х. Тогда McLaren разрабатывал исключительно гоночные авто и не занимался дорожными моделями.
Британцы согласились выполнить тюнинг Ford Mustang, причем за основу взяли не топовый вариант с V8, а базовую версию с 2,3-литровой турбочетверкой. Мощность двигателя увеличили до 175 л. с.
Ford Mustang McLaren M81 разгоняется до 100 км/ч за 9,8 с и развивает 210 км/ч. Британцы также доработали 4-ступенчатую механическую КПП, подвеску и тормоза.Важно
Тюнинг Ford Mustang затронул и дизайн авто. Ему расширили крылья, установили аэродинамический обвес и капот с воздухозаборником.
В салоне Ford Mustang McLaren M81 появились спортивные сиденья Recaro, руль Racemark и новые приборы. Кроме того, установлен каркас безопасности.
Ранее Фокус сообщал, что в старом гараже нашли уникальный американский спорткар 70-х с пробегом всего 1500 км.
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