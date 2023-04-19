В старом гараже обнаружен уникальный американский спорткар 70-х с пробегом 1500 км (видео)

Шоукар Plymouth Cuda RTS разработан создателем игрушечных машинок Hot Wheels. Яркое 390-сильное купе стоит не менее 500 000 долларов.

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В Детройте обнаружен заброшенным уникальный Plymouth Cuda RTS 1970 года. Спортивное авто существует в одном-единственном экземпляре. Находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Дизайн авто разработал создатель машинок Hot Wheels Фото: Mecum

Особый концепт-кар Plymouth Barracuda 1970 года создали для шоу Rapid Transit System, гастролировавшего по США. Оно демонстрировало самые быстрые авто концерна Chrysler.

Сзади установлен муляж тормозного парашюта Фото: Mecum

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Шоукар разработал дизайнер Гарри Бредли, прославившийся созданием первых игрушечных машинок Hot Wheels. От стандартного Plymouth Barracuda 1970 года шоукар RTS отличается измененной передней частью без фар, хромированным боковым выхлопом, широкими шинами и яркой окраской. Кроме того, сзади смонтировали муляж тормозного парашюта.

Раритетное авто неплохо сохранилось Фото: Mecum

Под капотом Plymouth Cuda RTS установлен огромный 7,2-литровый V8 мощностью 390 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Под капотом установлен 390-сильный V8 объемом 7,2 л Фото: Mecum

По завершению тура Rapid Transit System машину продали частному лицу. Удалось установить, что уникальный автомобиль простоял в старом гараже на окраине Детройта с 1976 года. Он неплохо сохранился, а его пробег составляет всего 1555 км.

Вскоре эта капсула времени будет выставлена на аукцион. Редкие версии классических Plymouth Barracuda считаются одним из самых дорогих винтажных авто из США, поэтому цена купе наверняка превысит $500 000.

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