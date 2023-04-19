У старому гаражі виявлено унікальний американський спорткар 70-х із пробігом 1500 км (відео)

Шоукар Plymouth Cuda RTS розроблений творцем іграшкових машинок Hot Wheels. Яскраве 390-сильне купе коштує щонайменше 500 000 доларів.

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У Детройті виявлено занедбаним унікальний Plymouth Cuda RTS 1970 року. Спортивне авто існує в одному екземплярі. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Дизайн авто розробив творець машинок Hot Wheels Фото: Mecum

Спеціальний концепт-кар Plymouth Barracuda 1970 року створили для шоу Rapid Transit System, що гастролювало по США. Воно демонструвало найшвидші авто концерну Chrysler.

Ззаду встановлено муляж гальмівного парашута Фото: Mecum

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Шоукар розробив дизайнер Гаррі Бредлі, який прославився створенням перших іграшкових машинок Hot Wheels. Від стандартного Plymouth Barracuda 1970 року шоукар RTS відрізняється зміненою передньою частиною без фар, хромованим бічним вихлопом, широкими шинами та яскравим забарвленням. Крім того, ззаду змонтували муляж гальмівного парашута.

Раритетне авто непогано збереглося Фото: Mecum

Під капотом Plymouth Cuda RTS встановлений величезний 7,2-літровий V8 потужністю 390 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Під капотом встановлений 390-сильний V8 об'ємом 7,2 л. Фото: Mecum

Після завершення туру Rapid Transit System машину продали приватній особі. Вдалося встановити, що унікальний автомобіль простояв у старому гаражі на околиці Детройта з 1976 року. Він непогано зберігся, яке пробіг становить лише 1555 км.

Незабаром цю капсулу часу буде виставлено на аукціон. Рідкісні версії класичних Plymouth Barracuda вважаються одним із найдорожчих вінтажних авто зі США, тому ціна купе напевно перевищить $500 000.

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