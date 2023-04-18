У покинутому сараї виявлено унікальний 89-річний лімузин Ford за $200 000 (відео)

Всього в 1934-1935 роках випущено лише 83 лімузини Ford V8 Brewster. Ексклюзивні авто з авангардним дизайном зараз дуже цінуються колекціонерами.

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У США у старому сараї знайдено Ford V8 1934 року у версії лімузин від ательє Brewster. Неймовірно рідкісний автомобіль не виїжджав на дороги щонайменше 20 років. Раритету присвятили відео на Youtube каналі Classic Car Rescue.

Всього випустили лише 83 лімузини Ford V8 Фото: скріншот/YouTube

Незважаючи на похилого віку, вінтажний Ford V8 Brewster досить непогано зберігся. Під шаром пилу видно рідну фарбу, та й іржі на кузові не видно.

Оздоблення салону потребує заміни Фото: скріншот/YouTube

Оздоблення салону також рідне, але місцями її стан залишає бажати кращого. Під капотом встановлений класичний V8, проте це не рідний двигун, а новий. Спочатку лімузин Ford обладнували 3,6-літровим 90-сильним двигуном.

Лімузин оснащений класичним американським V8 Фото: скріншот/YouTube

Ford V8 – культова модель 30-х, яка була дуже масовою. З 1932 по 1949 роки зібрали 7,5 мільйона цих авто і саме з них у США почалася мода на дешеві моделі з потужними V8 під капотом.

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Втім, лімузин Ford V8 не був доступним та масовим. Автомобілі випускали на замовлення в ательє Brewster і всього в 1934-1935 роках їх зібрали лише 83. Вони вирізнялися вельми авангардним дизайном передньої частини. Саме на такому лімузині їздив Чарлі Чаплін. Наразі вартість таких авто у хорошому стані на аукціонах може сягати 200 тисяч доларів.

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