В заброшенном сарае обнаружен уникальный 89-летний лимузин Ford за $200 000 (видео)

Всего в 1934-1935 годах выпущено только 83 лимузина Ford V8 Brewster. Эксклюзивные авто с авангардным дизайном сейчас очень ценятся коллекционерами.

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В США в старом сарае найден Ford V8 1934 года в версии лимузин от ателье Brewster. Невероятно редкий автомобиль не выезжал на дороги минимум 20 лет. Раритету посвятили видео на Youtube-канале Classic Car Rescue.

Всего выпустили только 83 лимузина Ford V8 Фото: скриншот/YouTube

Несмотря на преклонный возраст, винтажный Ford V8 Brewster довольно неплохо сохранился. Под слоем пыли видна родная краска, да и ржавчины на кузове не видно.

Отделка салона требует замены Фото: скриншот/YouTube

Отделка салона также родная, но местами ее состояние оставляет желать лучшего. Под капотом установлен классический V8, однако это не родной двигатель, а более новый. Изначально лимузин Ford оснащали 3,6-литровым 90-сильным мотором.

Лимузин оснащен классическим американским V8 Фото: скриншот/YouTube

Ford V8 – культовая модель 30-х, которая была весьма массовой. С 1932 по 1949 годы собрали 7,5 миллионов этих авто и именно с них в США началась мода на дешевые модели с мощными V8 под капотом.

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Впрочем, лимузин Ford V8 не был доступным и массовым. Автомобили выпускали под заказ в ателье Brewster и всего в 1934-1935 годах их собрали только 83. Они отличались весьма авангардным дизайном передней части. Именно на таком лимузине ездил Чарли Чаплин. Сейчас стоимость таких авто в хорошем состоянии на аукционах может достигать 200 тысяч долларов.

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