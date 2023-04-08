Раритетный французский спорткар за $200 000 полвека простоял заброшенным в гараже (фото)

Всего выпущено только 490 Facel Vega HK 500 с мощным 360-сильным V8 Chrysler. Среди владельцев этих авто были Пабло Пикассо, Фрэнк Синатра, Грейс Келли и Кристиан Диор.

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В Великобритании в старом гараже обнаружили Facel Vega 1960 года. Редкий французский спорткар забросили около 50 лет назад. Об этом сообщает Top Gear.

Судя по талону техосмотра, в последний раз этот Facel Vega HK 500 выезжал на дороги в 1972 году. Пробег автомобиля относительно небольшой (88 500 км), однако его состояние оставляет желать лучшего.

Редкая модель в хорошем состоянии стоит 200 000 долларов Фото: Top Gear

За полвека в гараже среди мусора Facel Vega HK 500 покрылся слоем пыли и грязи. Кузов местами проржавел, а днище авто сгнило. Кожаная отделка салона потрескалась. Впрочем, автомобиль полностью комплектный и, по мнению эксперта по ретро-авто майка Дэвиса, отреставрировать вполне возможно.

Автомобили Facel Vega сейчас ценятся коллекционерами, ведь их выпущено относительно немного. Стоимость такого купе в хорошем состоянии может достигать 200 000 долларов.

В салоне прогнило днище и потрескалась отделка Фото: Top Gear

Французская компания Facel Vega выпускала роскошные спортивные авто с 1954 по 1964 годы. Они отличались роскошным внутренним убранством, богатой комплектацией и мощными американскими V8 под капотом.

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Facel Vega пользовались популярностью среди богемы 50-60-х годов. Среди их владельцев были Пабло Пикассо, Фрэнк Синатра, Грейс Келли, Кристиан Диор и Ринго Стар. Именно в Facel Vega погиб в ДТП знаменитый писатель Альбер Камю.

Всего выпущено только 490 Facel Vega HK 500 Фото: Top Gear

Модель Facel Vega HK 500 производили в 1959-1961 годах и всего собрали только 490 таких авто. Спорткар оснащен огромным 5,9-литровым двигателем Chrysler Hemi мощностью 360 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он разгонялся до 100 км/ч за 8,5 с и развивал 240 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли редчайший суперкар Ferrari за 500 000 долларов. Он не выезжал на дороги 40 лет.

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