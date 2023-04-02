Раритетный суперкар Ferrari за $500 000 более 40 лет простоял в старом гараже (видео)

До наших дней дошло не более 500 купе Ferrari 250 GTE 2+2. Итальянский суперкар оснащен 240-сильным V12 и способен развить 243 км/ч.

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В американском городе Лафейетт обнаружили редкий Ferrari 250 GTE 2+2 1962 года. Винтажный суперкар не выезжал на дороги более 40 лет. О находке рассказал на своем Youtube-канале известный реставратор ретро-авто Деннис Коллинз.

Стоимость суперкара составляет около 500 000 долларов Фото: скриншот/YouTube

Историю авто удалось установить. Выяснилось, что в 1982 году житель Лафейетта решил купить Ferrari 250 GTE 2+2 своей жене – это был подарок на Рождество.

На то время машина была в идеальном состоянии, однако американке она не подошла. Дело в том, что женщина была невысокого роста (153 см) и за рулем суперкара ощущала дискомфорт — ей приходилось постоянно тянуться ногами к педалям.

В салоне повреждена отделка руля Фото: скриншот/YouTube

Суперкар Ferrari 250 1962 года поставили в гараж, где он и простоял до наших дней. Состояние автомобиля довольно неплохое, хотя его лакокрасочное покрытие местами сколото, а на руле повреждена деревянная отделка. Пробег авто составляет около 94 000 км. Двигатель Ferrari не родной, но заменен аналогичным мотором.

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Ferrari 250 GTE 2+2 — один из первых четырехместных автомобилей марки. Это довольно редкая модель, которая ценится коллекционерами. Всего выпущено 957 таких купе, из которых до наших дней дошли около 500 авто. Цена Ferrari в хорошем состоянии достигает 500 000 долларов.

Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 240 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 243 км/ч.

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