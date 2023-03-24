Редчайший 87-летний Bentley за $350 000 более полувека простоял заброшенным (фото, видео)

Всего выпущено только 150 кабриолетов Bentley 4 ¼ Litre Drophead Coupe с кузовом от Park Ward. Автомобиль оснащен 125-сильной шестеркой и способен развить 155 км/ч.

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В США обнаружили настоящий раритет – Bentley 4 ¼ Litre 1936 года. Редкий британский спорткар более полувека простоял заброшенным в гараже. Об интересной находке рассказали в видео на Youtube-канале Nobody’s Show.

Авто смогли завести после длительного простоя Фото: скриншот/YouTube

Старинный спорткар Bentley нашли в штате Оклахома эксперты одного из американских автомузеев. Автомобиль хранился в хороших условиях, поэтому его состояние весьма неплохое.

Салон Bentley требует реставрации Фото: скриншот/YouTube

Кузов Bentley 4 ¼ Litre не проржавел, хотя лакокрасочное покрытие нуждается в обновлении. Отделку салона нужно заменить, ведь она потрескалась от времени. В то же время спорткар без особых проблем завели и он поехал.

Лакокрасочное покрытие авто повреждено, но кузов не заржавел Фото: скриншот/YouTube

Этот Bentley 4 ¼ Litre Drophead Coupe – очень редкая модель, ведь всего выпущено только 150 таких четырехместных кабриолетов с кузовом от ателье Park Ward. Сейчас цена такого автомобиля может достигать 350 000 долларов.

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Кабриолет Bentley оснащен 4,25-литровой рядной шестеркой мощностью 125 л. с. от Rolls-Royce 20/25. С 4-ступенчатой механической КПП он развивает 155 км/ч.

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