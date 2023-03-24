Рідкісний 87-річний Bentley за $350 000 понад півстоліття простояв занедбаним (фото, відео)

Всього випущено лише 150 кабріолетів Bentley 4 ¼ Litre Drophead Coupe з кузовом від Park Ward. Автомобіль оснащений 125-сильною шісткою і здатний розвинути 155 км/год.

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У США виявили справжній раритет — Bentley 4 ¼ Litre 1936 року. Рідкісний британський спорткар понад півстоліття простояв занедбаним у гаражі. Про цікаву знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Nobody's Show.

Авто змогли завести після тривалого простою Фото: скріншот/YouTube

Старовинний спорткар Bentley знайшли у штаті Оклахома експерти одного з американських автомузеїв. Автомобіль зберігався в хороших умовах, тому його стан дуже непоганий.

Салон Bentley потребує реставрації Фото: скріншот/YouTube

Кузов Bentley 4 ¼ Litre не проіржавів, хоча лакофарбове покриття потребує оновлення. Оздоблення салону потрібно замінити, адже воно потріскалося від часу. У той же час спорткар без особливих проблем завели, і він поїхав.

Лакофарбове покриття авто пошкоджене, але кузов не заіржавів. Фото: скріншот/YouTube

Цей Bentley 4¼ Litre Drophead Coupe — дуже рідкісна модель, адже всього випущено лише 150 таких чотиримісних кабріолетів з кузовом від ательє Park Ward. Зараз ціна такого автомобіля може сягати 350 000 доларів.

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Кабріолет Bentley оснащений 4,25-літровою рядною шісткою потужністю 125 к. с. від Rolls-Royce 20/25. З 4-ступінчастою механічною КПП він розвиває 155 км/год.

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