Раритетний суперкар Ferrari за $500 000 понад 40 років простояв у старому гаражі (відео)

До наших днів дійшло не більше ніж 500 купе Ferrari 250 GTE 2+2. Італійський суперкар оснащений 240-сильним V12 і здатний розвинути 243 км/год.

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В американському місті Лафеєт виявили рідкісний Ferrari 250 GTE 2+2 1962 року. Вінтажний суперкар не виїжджав на дороги понад 40 років. Про знахідку розповів на своєму Youtube каналі відомий реставратор ретро-авто Денніс Коллінз.

Вартість суперкара складає приблизно 500 000 доларів Фото: скріншот/YouTube

Історію авто вдалося встановити. З'ясувалося, що у 1982 році мешканець Лафеєта вирішив купити Ferrari 250 GTE 2+2 своїй дружині — це був подарунок на Різдво.

На той час машина була в ідеальному стані, проте американці вона не підійшла. Справа в тому, що жінка була невисокого зросту (153 см) і за кермом суперкара відчувала дискомфорт — їй доводилося постійно тягнутися ногами до педалей.

У салоні пошкоджено оздоблення керма Фото: скріншот/YouTube

Суперкар Ferrari 250 1962 поставили в гараж, де він і простояв до наших днів. Стан автомобіля досить непоганий, хоча його лакофарбове покриття місцями сколоте, а на кермі пошкоджено дерев'яне оздоблення. Пробіг авто складає приблизно 94 000 км. Двигун Ferrari не рідний, але замінений аналогічним мотором.

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Ferrari 250 GTE 2+2 — один із перших чотиримісних автомобілів марки. Це досить рідкісна модель, яка цінується колекціонерами. Усього випущено 957 таких купе, з яких до нашого часу дійшли майже 500 авто. Ціна Ferrari у хорошому стані досягає 500 000 доларів.

Суперкар обладнаний високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 240 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8 секунд і розвиває 243 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у США знайшли покинуту колекцію старовинних авто. Машини іржавіли в саду просто неба.

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