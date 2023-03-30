У старому саду виявили покинуту колекцію раритетних ретроавто (фото, відео)
У колекції зібрані рідкісні Chevrolet, Dodge і Plymouth різних років випуску. Автомобілі відновлять і знайдуть їм нових власників.
У США знайшли цілу покинуту колекцію старовинних автомобілів. Понад десяток американських машин роками стояли в саду просто неба. Знахідці присвятив відео на YouТube блогер Джеррі Гізлі.
Автомобілі належали американському гонщику та колекціонеру. Він підтримував їх у хорошому стані, а на деяких машинах навіть брав участь у драгрейсингу.
Однак після смерті власника та його дружини колекція залишилася без нагляду. Його дочка не змогла обслуговувати авто, і вони просто іржавіли в саду. Машини були завалені опалим листям і гілками дерев.
Колекція має досить рідкісні моделі. Найбільший інтерес становлять відразу два Plymouth Barracuda — 1972 та 1973 років. Обидва авто оснащені 5,6-літровим 245-сильним V8. Також цінним є Chevrolet Bel Air 1961 із 4,6-літровим V8 і 4-ступінчастою механічною КПП.Важливо
Найстаріше авто в колекції — Buick Century 1958 року. Крім того, виявлено Dodge Dart 1964 року, два Chevrolet Camaro (1976 й 1994 років) і кілька пікапів різних марок. Найновішими є Ford Mustang і пікап Dodge Dakota початку 2000-х.
Стан машин різний, але всі вони потребують ремонту. Тепер за автомобілі взялися професійні реставратори, які планують відновити їх і знайти їм нових власників.
Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний 87-річний Bentley простояв занедбаним понад пів століття.
Також ми писали, що стару вантажівку Dodge завели після 50 років простою просто неба.