У старому саду виявили покинуту колекцію раритетних ретроавто (фото, відео)

У колекції зібрані рідкісні Chevrolet, Dodge і Plymouth різних років випуску. Автомобілі відновлять і знайдуть їм нових власників.

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У США знайшли цілу покинуту колекцію старовинних автомобілів. Понад десяток американських машин роками стояли в саду просто неба. Знахідці присвятив відео на YouТube блогер Джеррі Гізлі.

Автомобілі засипані старим листям і гілками дерев Фото: скріншот/YouTube

Автомобілі належали американському гонщику та колекціонеру. Він підтримував їх у хорошому стані, а на деяких машинах навіть брав участь у драгрейсингу.

Найціннішими в колекції є два купе Plymouth Barracuda Фото: скріншот/YouTube

Однак після смерті власника та його дружини колекція залишилася без нагляду. Його дочка не змогла обслуговувати авто, і вони просто іржавіли в саду. Машини були завалені опалим листям і гілками дерев.

Chevrolet Bel Air 1961 року Фото: скріншот/YouTube

Колекція має досить рідкісні моделі. Найбільший інтерес становлять відразу два Plymouth Barracuda — 1972 та 1973 років. Обидва авто оснащені 5,6-літровим 245-сильним V8. Також цінним є Chevrolet Bel Air 1961 із 4,6-літровим V8 і 4-ступінчастою механічною КПП.

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Найстаріше авто в колекції — Buick Century 1958 року. Крім того, виявлено Dodge Dart 1964 року, два Chevrolet Camaro (1976 й 1994 років) і кілька пікапів різних марок. Найновішими є Ford Mustang і пікап Dodge Dakota початку 2000-х.

Стан машин різний, але всі вони потребують ремонту. Тепер за автомобілі взялися професійні реставратори, які планують відновити їх і знайти їм нових власників.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний 87-річний Bentley простояв занедбаним понад пів століття.

Також ми писали, що стару вантажівку Dodge завели після 50 років простою просто неба.