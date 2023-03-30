В старом саду обнаружили заброшенную коллекцию раритетных ретро-авто (фото, видео)

В коллекции собраны редкие Chevrolet, Dodge и Plymouth разных лет выпуска. Автомобили восстановят и найдут им новых владельцев.

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В США нашли целую заброшенную коллекцию старинных авто. Более десятка американских машин годами стояли в саду под открытым небом. Находке посвятил видео на Youtube блогер Джерри Хизли.

Автомобили засыпаны старым листьями и ветками деревьев Фото: скриншот/YouTube

Автомобили принадлежали американскому гонщику и коллекционеру. Он поддерживал их в хорошем состоянии, а на некоторых машинах даже участвовал в драгрейсинге.

Самыми ценными в коллекции являются два купе Plymouth Barracuda Фото: скриншот/YouTube

Однако после смерти владельца и его жены коллекция осталась без присмотра. Его дочь не смогла обслуживать авто и они попросту ржавели в саду. Машины были завалены опавшими листьями и ветками деревьев.

Chevrolet Bel Air 1961 года Фото: скриншот/YouTube

В коллекции есть довольно редкие модели. Наибольший интерес представляют сразу два Plymouth Barracuda – 1972 и 1973 годов. Оба авто оснащены 5,6-литровым 245-сильным V8. Также ценным является Chevrolet Bel Air 1961 года с 4,6-литровым V8 и 4-ступенчатой механической КПП.

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Старейшее авто в коллекции – Buick Century 1958 года. Кроме того, обнаружены Dodge Dart 1964 года, два Chevrolet Camaro (1976 и 1994 годов) и несколько пикапов разных марок. Самыми новыми являются Ford Mustang и пикап Dodge Dakota начала 2000-х.

Состояние машин разное, но все они нуждаются в ремонте. Теперь за автомобили взялись профессиональные реставраторы, которые планируют восстановить их и найти им новых владельцев.

Ранее Фокус сообщал, что редчайший 87-летний Bentley простоял заброшенным более полувека.

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