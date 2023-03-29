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Авто

Старый грузовик Dodge завели после полувекового простоя под открытым небом (фото, видео)

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Фото: скриншот/YouTube | Dodge простоял на свалке около 50 лет

Грузовой Dodge бросили на свалке в начале 70-х годов. Автомобиль проржавел, у него отсутствуют стекла, фары и отделка салона.

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В США на автосвалке обнаружили винтажный грузовик Dodge 1938 года. Автомобиль простоял заброшенным около 50 лет, но тем не менее его мотор решили оживить. О машине сняли видео на Youtube-канале Jennings Motor sports.

Додж 1938, Dodge 1938, грузовик Dodge Fullscreen
У авто отсутствуют фары и стекла
Фото: скриншот/YouTube

За полвека под открытым небом грузовой Dodge превратился в груду металла. Он проржавел, его стекла выбиты, а фар у машины нет. В салоне отсутствует отделка, а в кабине от сиденья остался только каркас.

Старый двигатель Додж, Додж 1938, Dodge 1938, грузовик Dodge Fullscreen
Двигатель Dodge удалось оживить
Фото: скриншот/YouTube

Несмотря на плачевное состояние авто, его решили завести прямо на месте. Рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,0 л разобрали, очистили и промыли ацетоном, а затем заправили его бензином. Как ни странно, после таких манипуляций мотор все-таки завелся.

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После этого Dodge 1938 года отправили на реставрацию – новый владелец хочет, чтобы авто смогло передвигаться своим ходом. Грузовик придется восстанавливать долго, но он все-таки получит вторую жизнь. Сейчас эта модель уже стала раритетом, ведь до наших дней дошло не так уж и много таких машин.

Ранее Фокус сообщал, что редкое американское авто 50-х годов более 30 лет простояло заброшенным в гараже.

Также мы писали, что на продажу выставлен винтажный пикап Dodge звезды Голливуда.