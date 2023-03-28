Редчайшее американское авто 50-х более 30 лет простояло заброшенным в гараже (видео)

Studebaker Champion — раритетная спортивная модель 50-х годов. Элегантный внешний вид авто создал известный стилист Раймонд Лоуи, который является автором дизайна бутылки Coca Cola.

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В США в старом гараже обнаружили Studebaker Champion 1955 года. Редкий автомобиль 32 года простоял без движения в гараже. О находке рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Studebaker отмыли и привели в порядок Фото: скриншот/YouTube

Studebaker Champion не выезжал на дороги с 1991 года. Он был покрыт слоем пыли, а в его салоне помимо мусора обнаружили гнездо шершней. Автомобилю понадобилась не только мойка, но и химчистка интерьера.

Автомобиль в хорошем состоянии, но у него отсутствует мотор Фото: скриншот/YouTube

Однако когда Studebaker отмыли, то оказалось, что он весьма неплохо сохранился. Его лакокрасочное покрытие в отличном состоянии, а хромированные детали буквально сияют. Видно, что машину отреставрировали.

В салоне нашли осиное гнездо Фото: скриншот/YouTube

Впрочем, выяснилось, что у авто отсутствует двигатель — очевидно, предыдущий владелец снял его во время реставрации. Этот Studebaker Champion 1955 года был оснащен 3,0-литровой шестеркой на 101 л. с., хотя в линейке модели были и V8 мощностью до 185 л. с. Вскоре он получит новый мотор.

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Studebaker Champion – коллекционная американская модель 50-х. Элегантное купе разработал знаменитый промышленный дизайн Раймонд Лоуи. Он занимался не только автомобилями – именно ему принадлежит авторство дизайна бутылки Coca Cola и пачки сигарет Lucky Strike.

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