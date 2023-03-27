На продажу выставили раритетный пикап Dodge голливудской звезды (фото)
Том Селлек использовал свой пикап для работы на ранчо в Калифорнии. Автомобиль прошел полную реставрацию и получил дополнительное оборудование.
В США на аукцион Barrett-Jackson выставили раритетный пикап Dodge Power Wagon 1953 года выпуска голливудского актера Тома Селлека. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.
Звезда сериала "Частный детектив Магнум" является большим поклонником автомобилей. В его коллекции есть множество пикапов и классический спорткар Ferrari 308 GTS.
Актер использовал свой Dodge Power Wagon для работы на ранчо в Калифорнии. Этот автомобиль изначально был пожарной машиной, но позже его модернизировали.
Автомобиль полностью отреставрировали и настроили под нужды актера. Его кузов окрашен в ярко-красный цвет.
Dodge Power Wagon оснащен оригинальным 3,8-литровым рядным шестицилиндровым двигателем. Он работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой переключения передач.
Пикап в отличном состоянии. Пробег авто составляет всего 30 777 км.Важно
Dodge Power Wagon оснащен лебедкой и водяным насосом, предназначенным для забора воды. Также пикап дополнительно оснастили стойкой для винтовки. Сиденья выполнены из черной кожи, а грузовой отсек отделан глянцевым деревом.
Торги за Dodge Power Wagon Тома Селлека состоятся во время аукциона Palm Beach 2023. Он пройдет с 13 по 15 апреля.
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