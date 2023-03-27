На продажу выставили раритетный пикап Dodge голливудской звезды (фото)

Том Селлек использовал свой пикап для работы на ранчо в Калифорнии. Автомобиль прошел полную реставрацию и получил дополнительное оборудование.

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В США на аукцион Barrett-Jackson выставили раритетный пикап Dodge Power Wagon 1953 года выпуска голливудского актера Тома Селлека. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Звезда сериала "Частный детектив Магнум" является большим поклонником автомобилей. В его коллекции есть множество пикапов и классический спорткар Ferrari 308 GTS.

Актер использовал свой Dodge Power Wagon для работы на ранчо в Калифорнии. Этот автомобиль изначально был пожарной машиной, но позже его модернизировали.

Dodge Power Wagon раньше был пожарной машиной Фото: Barrett-Jackson

Автомобиль полностью отреставрировали и настроили под нужды актера. Его кузов окрашен в ярко-красный цвет.

Пикап сохранил оригинальный двигатель Фото: Barrett-Jackson

Dodge Power Wagon оснащен оригинальным 3,8-литровым рядным шестицилиндровым двигателем. Он работает в паре с 4-ступенчатой ​​​​механической коробкой переключения передач.

Пикап в отличном состоянии. Пробег авто составляет всего 30 777 км.

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Dodge Power Wagon оснащен лебедкой и водяным насосом, предназначенным для забора воды. Также пикап дополнительно оснастили стойкой для винтовки. Сиденья выполнены из черной кожи, а грузовой отсек отделан глянцевым деревом.

Сиденья пикапа выполнены из кожи Фото: Barrett-Jackson

Торги за Dodge Power Wagon Тома Селлека состоятся во время аукциона Palm Beach 2023. Он пройдет с 13 по 15 апреля.

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