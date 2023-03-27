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Авто

На продаж виставили раритетний пікап Dodge голлівудської зірки (фото)

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Фото: autoevolution.com | Dodge Power Wagon має відмінний стан та невеликий пробіг

Том Селлек використовував свій пікап для роботи на ранчо у Каліфорнії. Автомобіль пройшов повну реставрацію та отримав додаткове обладнання.

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У США на аукціон Barrett-Jackson виставили раритетний пікап Dodge Power Wagon 1953 випуску голлівудського актора Тома Селлека. Про це повідомили на сайті аукціонного дому.

Зірка серіалу "Приватний детектив Магнум" є великим шанувальником автомобілів. У його колекції є безліч пікапів та класичний спорткар Ferrari 308 GTS.

Актор використовував свій Dodge Power Wagon для роботи на ранчо у Каліфорнії. Цей автомобіль спочатку був пожежною машиною, але згодом його модернізували.

Dodge Power Wagon 1953 року Тома Селлека Fullscreen
Dodge Power Wagon раніше був пожежною машиною
Фото: Barrett-Jackson

Автомобіль повністю відреставрували та налаштували під потреби актора. Його кузов пофарбований у яскраво-червоний колір.

Dodge Power Wagon 1953 року Тома Селлека Fullscreen
Пікап зберіг оригінальний двигун
Фото: Barrett-Jackson

Dodge Power Wagon оснащений оригінальним 3,8-літровим рядним шестициліндровим двигуном. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Пікап має відмінний стан. Пробіг автомобіля складає всього 30 777 км.

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Dodge Power Wagon оснащений лебідкою та водяною помпою, призначеною для забору води. Також пікап додатково оснастили стійкою для гвинтівки. Сидіння виконані з чорної шкіри, а вантажний відсік оброблений глянсовим деревом.

Dodge Power Wagon 1953 року Тома Селлека Fullscreen
Сидіння пікапа виконані зі шкіри
Фото: Barrett-Jackson

Торги за Dodge Power Wagon Тома Селлека відбудуться на аукціоні Palm Beach 2023. Він пройде з 13 по 15 квітня.

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