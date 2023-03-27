На продаж виставили раритетний пікап Dodge голлівудської зірки (фото)
Том Селлек використовував свій пікап для роботи на ранчо у Каліфорнії. Автомобіль пройшов повну реставрацію та отримав додаткове обладнання.
У США на аукціон Barrett-Jackson виставили раритетний пікап Dodge Power Wagon 1953 випуску голлівудського актора Тома Селлека. Про це повідомили на сайті аукціонного дому.
Зірка серіалу "Приватний детектив Магнум" є великим шанувальником автомобілів. У його колекції є безліч пікапів та класичний спорткар Ferrari 308 GTS.
Актор використовував свій Dodge Power Wagon для роботи на ранчо у Каліфорнії. Цей автомобіль спочатку був пожежною машиною, але згодом його модернізували.
Автомобіль повністю відреставрували та налаштували під потреби актора. Його кузов пофарбований у яскраво-червоний колір.
Dodge Power Wagon оснащений оригінальним 3,8-літровим рядним шестициліндровим двигуном. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.
Пікап має відмінний стан. Пробіг автомобіля складає всього 30 777 км.Важливо
Dodge Power Wagon оснащений лебідкою та водяною помпою, призначеною для забору води. Також пікап додатково оснастили стійкою для гвинтівки. Сидіння виконані з чорної шкіри, а вантажний відсік оброблений глянсовим деревом.
Торги за Dodge Power Wagon Тома Селлека відбудуться на аукціоні Palm Beach 2023. Він пройде з 13 по 15 квітня.
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