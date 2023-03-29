Стару вантажівку Dodge завели після півстолітнього простою просто неба (фото, відео)

Вантажний Dodge кинули на сміттєзвалищі на початку 70-х років. Автомобіль проіржавів, у нього відсутні стекла, фари та оздоблення салону.

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У США на автозвалищі виявили вінтажну вантажівку Dodge 1938 року. Автомобіль простояв покинутим близько 50 років, але його мотор вирішили оживити. Про машину зняли відео на Youtube-каналі Jennings Motor Sports.

У авто відсутні фари та скло Фото: скріншот/YouTube

За півстоліття просто неба вантажний Dodge перетворився на купу металу. Він проіржавів, його шибки вибиті, а фар у машини немає. У салоні відсутнє оздоблення, а в кабіні від сидіння залишився лише каркас.

Двигун Dodge вдалося пожвавити Фото: скріншот/YouTube

Незважаючи на плачевний стан авто, його вирішили завести просто на місці. Рядний шестициліндровий двигун об'ємом 4,0 л розібрали, очистили та промили ацетоном, а потім заправили бензином. Як не дивно, після таких маніпуляцій двигун все-таки завівся.

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Після цього Dodge 1938 відправили на реставрацію — новий власник хоче, щоб авто змогло пересуватися своїм ходом. Вантажівку доведеться відновлювати довго, але вона таки отримає друге життя. Зараз ця модель вже стала раритетом, адже до наших днів дійшло не так багато таких машин.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісне американське авто 50-х років понад 30 років простояло занедбаним у гаражі.

Також ми писали, що на продаж виставлений вінтажний пікап Dodge зірки Голівуду.