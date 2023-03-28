Авто из мультфильма "Тачки" воссоздали в реальной жизни (видео)

Оригинальный пикап построен на базе Ford F700 и Model A. Внешность авто выдержана в стилистике рэт-лук, то есть на кузове оставили ржавчину.

Related video

В США построили безумный пикап в ретро-стиле. Ржавый автомобиль напоминает Сырника из мультфильма "Тачки". О необычной машине рассказали в видео на Youtube-канале TFLClassics.

Сырник из "Тачек" воссоздан американцем Джеремаей для участия в различных автошоу. Он объяснил, что построил хот-род, в котором смогли бы поместиться его жена и трое дочерей.

Кузов авто намерено оставили ржавым Фото: скриншот/YouTube

За основу для клона авто из мультфильма "Тачки" взяли старый грузовик Ford F700 1996 года, которому укоротили шасси. А вот кузов и грузовая платформа позаимствованы у Ford Model A конца 20-х – любимого авто Джеремаи.

Пикап Ford выполнен в стилистике рэт-лук, то есть на его кузове намерено оставили ржавчину – именно так выглядит и Сырник из "Тачек". Капот у авто отсутствует, как и у персонажа мультфильма.

Важно

Тюнинг горбатого "Запорожца": самые интересные и нестандартные проекты (фото)

В добавок, установлены цепи и буксировочный крюк. Салон Ford Model A решили не менять – он остался практически полностью оригинальным.

Пикап Ford получил 7,0-литровый двигатель V8 производства 70-х годов, дополненный громким прямоточным выхлопом. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой Ford Mustang. После тюнинга цена спорткара выросла до 142 000 долларов.

Также мы писали, что старый военный вездеход переделали в безумный хот-род.