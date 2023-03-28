Авто з мультфільму "Тачки" відтворили у реальному житті (відео)

Оригінальний пікап побудований на базі Ford F700 і Model A. Зовнішність авто витримана в стилі рет-лук, тобто на кузові залишили іржу.

Related video

У США збудували божевільний пікап у ретро-стилі. Іржавий автомобіль нагадує Сирника з мультфільму "Тачки". Про незвичайну машину розповіли у відео на Youtube-каналі TFLClassics.

Сирник із "Тачок" відтворений американцем Джеремаєю для участі у різних автошоу. Він пояснив, що побудував хот-род, у якому змогли б поміститися його дружина та троє дочок.

Кузов авто спеціально залишили іржавим Фото: скріншот/YouTube

За основу для клону авто з мультфільму "Тачки" взяли стару вантажівку Ford F700 1996 року, яку вкоротили шасі. А ось кузов і вантажна платформа запозичені у Ford Model A кінця 20-х — улюбленого авто Джеремаї.

Пікап Ford виконаний у стилістиці рет-лук, тобто на його кузові спеціально залишили іржу – саме так виглядає і Сирник із "Тачок". Капот у авто відсутній, як і у персонажу мультфільму.

Важливо

Тюнінг горбатого "Запорожця": найцікавіші та нестандартні проєкти (фото)

На додаток, встановлені ланцюги та буксирувальний гак. Салон Ford Model A вирішили не міняти – він залишився практично повністю оригінальним.

Пікап Ford отримав 7,0-літровий двигун V8 виробництва 70-х років, доповнений гучним прямоточним вихлопом. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчий Ford Mustang. Після тюнінгу вартість спорткара зросла до 142 000 доларів.

Також ми писали, що старий військовий всюдихід переробили на божевільний хот-род.