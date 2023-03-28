Авто з мультфільму "Тачки" відтворили у реальному житті (відео)
Оригінальний пікап побудований на базі Ford F700 і Model A. Зовнішність авто витримана в стилі рет-лук, тобто на кузові залишили іржу.
У США збудували божевільний пікап у ретро-стилі. Іржавий автомобіль нагадує Сирника з мультфільму "Тачки". Про незвичайну машину розповіли у відео на Youtube-каналі TFLClassics.
Сирник із "Тачок" відтворений американцем Джеремаєю для участі у різних автошоу. Він пояснив, що побудував хот-род, у якому змогли б поміститися його дружина та троє дочок.
За основу для клону авто з мультфільму "Тачки" взяли стару вантажівку Ford F700 1996 року, яку вкоротили шасі. А ось кузов і вантажна платформа запозичені у Ford Model A кінця 20-х — улюбленого авто Джеремаї.
Пікап Ford виконаний у стилістиці рет-лук, тобто на його кузові спеціально залишили іржу – саме так виглядає і Сирник із "Тачок". Капот у авто відсутній, як і у персонажу мультфільму.Важливо
На додаток, встановлені ланцюги та буксирувальний гак. Салон Ford Model A вирішили не міняти – він залишився практично повністю оригінальним.
Пікап Ford отримав 7,0-літровий двигун V8 виробництва 70-х років, доповнений гучним прямоточним вихлопом. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.
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