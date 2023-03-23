Американський військовий позашляховик перетворили на всюдихід для найсуворіших умов (фото)

Військовий позашляховик отримав багато доробок, які зробили його унікальним автомобілем. В авто замінили майже всі деталі, включаючи двигун та підвіску.

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Військовий позашляховик Dodge WC26 Wagon 1941 року випуску перетворили на всюдихід з величезними колесами. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Dodge WC26 Wagon активно використовувався за часів Другої світової війни. Більшість автомобілів, що залишилися, були продані цивільним особам, а в наш час вони стали предметом колекціонування.

Цей позашляховик спочатку належав армії США, після чого його продали приватній особі. Теперішній власник вирішив перетворити авто на незвичайний всюдихід.

Оригінальне шасі вирішили зберегти, але більшість деталей автомобіля було модернізовано. Позашляховик отримав новий двигун, кузовні деталі та елементи ходової частини.

Dodge WC26 Carry-All Wagon пофарбували у незвичайний колір Фото: autoevolution.com

Під час збірки кузов був знятий з шасі та підданий піскоструминному очищенню, щоб видалити фарбу, іржу та забруднення з металу. Рама вагою три чверті тонни також була розібрана та пофарбована.

Кузов Dodge WC26 Wagon покритий індивідуальною фарбою "Патина", що імітує ефект іржі. Власник хотів надати позашляховику унікального вигляду.

На даху з'явився панорамний люк від нового кросовера BMW X7. Спереду встановлені оригінальну решітку радіатора.

Двигун замінили на більш потужний Фото: autoevolution.com

Оригінальний шестициліндровий бензиновий двигун потужністю 94 к.с. був замінений на 5,9-літровий 24-клапанний турбодизель Cummins. Він працює у парі з автоматичною коробкою передач.

Нова підвіска спереду та ззаду дала значний приріст дорожнього просвіту. Позашляховик тепер їздить на 22-дюймових колісних дисках Detroit Steel "D-Town", взутих у величезні 42-дюймові шини Milestar Patagonia M/T-02.

Інтер'єр відповідає загальному стилю позашляховика Фото: autoevolution.com

Інтер'єр виконаний у кольорі "Патина", як і кузов. Зовнішній вигляд доповнює металеве окантування на деяких деталях.

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Власник поділився, що на модернізацію позашляховика було витрачено десятки тисяч доларів. Проте поки що він не збирається продавати свій ексклюзивний автомобіль.

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