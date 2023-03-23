Американский военный внедорожник превратили в вездеход для самых суровых условий (фото)

Военный внедорожник получил множество доработок, которые сделали его уникальным автомобилем. В авто заменили почти все детали, включая двигатель и подвеску.

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Военный внедорожник Dodge WC26 Wagon 1941 года выпуска превратили в вездеход с огромными колесами. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Dodge WC26 Wagon активно использовался во времена Второй мировой войны. Многие оставшиеся автомобили были проданы гражданским лицам, а в наше время они стали предметом коллекционирования.

Этот внедорожник сперва принадлежал армии США, после чего продали частному лицу. Текущей владелец решил превратить авто в необычный вездеход.

Оригинальное шасси решили сохранить, но большая часть автомобиля была модернизирована. Внедорожник получил новый двигатель, кузовные детали и элементы ходовой части.

Dodge WC26 Carry-All Wagon окрасили в необычный цвет Фото: autoevolution.com

Во время сборки кузов был снят с шасси и подвергнут пескоструйной очистке, чтобы удалить краску, ржавчину и загрязнения с металла. Рама весом три четверти тонны также была разобрана и окрашена.

Кузов Dodge WC26 Wagon покрыт индивидуальной краской "Патина", имитирующей эффект ржавчины. Владелец хотел придать внедорожнику уникальный вид.

На крыше появился панорамный люк от нового кроссовера BMW X7. Спереди установлена оригинальная решетка радиатора.

Двигатель заменили на более мощный Фото: autoevolution.com

Оригинальный шестицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 94 л.с. был заменен на 5,9-литровый 24-клапанный турбодизель Cummins. Он работает в паре с автоматической коробкой передач.

Новая подвеска спереди и сзади дала значительный прирост дорожного просвета. Внедорожник теперь ездит на 22-дюймовых колесных дисках Detroit Steel "D-Town", обутых в огромные 42-дюймовые шины Milestar Patagonia M/T-02.

Интерьер соответствует общему стилю внедорожника Фото: autoevolution.com

Интерьер выполнен в цвете "Патина", как и кузов. Внешний вид дополняет металлическая окантовка на некоторых деталях.

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