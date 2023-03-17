В Украине продают внедорожник Hummer с эксклюзивным тюнингом (фото)

Модифицированный внедорожник продают за 40 тысяч долларов. Доработки включают новые бампера, багажник на крыше и черные колесные диски.

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В Запорожье на продажу выставили внедорожник Hummer H2 2004 года выпуска с необычным тюнингом для бездорожья. Подробности об авто рассказали в объявлении на сайте OLX.

Hummer H2 был пригнан из США в Украину и в 2022 году был существенно модернизирован. Внедорожник получил новые бампера, колеса, багажник на крыше и другие доработки.

Автомобиль окрашен в черный цвет и лишился всех хромированных элементов кузова. Спереди установлены защитные пластины и новый бампер из прочной стали с двумя буксировочными крюками.

От хромированных деталей Hummer H2 решили избавиться Фото: OLX

На крышке багажника разместились запасное колесо и канистра с топливом. Также на авто появились большие боковые пороги для более удобной посадки внутрь.

Сзади можной найти канистру и запасное колесо Фото: OLX

Все сиденья автомобиля были перешиты. Интерьер выполнен из кожи и дерева, а на креслах присутствуют следы эксплуатации.

Интерьер Hummer H2 остался в заводском виде, но сиденья были перешиты Фото: OLX

Под капотом расположен 6,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 325 л.с. По словам владельца, он регулярно обслуживался.

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Пробег внедорожника составляет 132 тысячи км. Продавец просит за этот автомобиль $40001. В комплекте идут заводские бампера, рейлинги и дополнительный комплект колес.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве на продажу выставили хэтчбек Fiat Tipo 1991 года выпуска с очень необычным тюнингом.