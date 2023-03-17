В Украине продают внедорожник Hummer с эксклюзивным тюнингом (фото)
Модифицированный внедорожник продают за 40 тысяч долларов. Доработки включают новые бампера, багажник на крыше и черные колесные диски.
В Запорожье на продажу выставили внедорожник Hummer H2 2004 года выпуска с необычным тюнингом для бездорожья. Подробности об авто рассказали в объявлении на сайте OLX.
Hummer H2 был пригнан из США в Украину и в 2022 году был существенно модернизирован. Внедорожник получил новые бампера, колеса, багажник на крыше и другие доработки.
Автомобиль окрашен в черный цвет и лишился всех хромированных элементов кузова. Спереди установлены защитные пластины и новый бампер из прочной стали с двумя буксировочными крюками.
На крышке багажника разместились запасное колесо и канистра с топливом. Также на авто появились большие боковые пороги для более удобной посадки внутрь.
Все сиденья автомобиля были перешиты. Интерьер выполнен из кожи и дерева, а на креслах присутствуют следы эксплуатации.
Под капотом расположен 6,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 325 л.с. По словам владельца, он регулярно обслуживался.Важно
Пробег внедорожника составляет 132 тысячи км. Продавец просит за этот автомобиль $40001. В комплекте идут заводские бампера, рейлинги и дополнительный комплект колес.
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