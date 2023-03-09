В Украине продают старый хэтчбек Fiat с очень жутким тюнингом (фото)
Необычный тюнинг-проект на базе Fiat Tipo имеет множество отличий от стандартной модели. Отличительной чертой автомобиля являются необычные задние двери, новый кузовной обвес и модифицированный интерьер.
В Киеве на продажу выставили хэтчбек Fiat Tipo 1991 года выпуска с очень необычным тюнингом. Подробности об авто сообщили в объявлении на сайте OLX.
Этот Fiat Tipo кардинально отличается от стандартной модели. Доработки включают не только внешний вид, но и интерьер.
Автомобиль перекрасили в необычный перламутровый бордовый цвет. В зависимости от освещения кузов хэтчбека меняет оттенок.
Передние фары и задние фонари были заменены. Также автомобиль получил полностью новый кузовной обвес, сделанный на заказ.
На Fiat Tipo установили новые необычные легкосплавные колесные диски. Они обуты в низкопрофильные шины.
Еще одной "изюминкой" автомобиля являются задние двери, которые открываются против движения, как у моделей Rolls-Royce.
Интерьер хэтчбека был существенно переработан. Внутри появилось много красного глянца.
Рулевое колесо заменили, а в салоне появилась мощная звуковая система. В багажнике можно найти сабвуфер, а в дверных картах и на центральной консоли установили динамики.
Продавец не сообщил технические характеристики автомобиля. Известно только то, что он в рабочем состоянии, но на кузове и внутри заметны незначительные следы эксплуатации.Важно
За необычный Fiat Tipo просят $7000. Пробег автомобиля неизвестен. Владелец заявил, что расскажет все подробности по телефону.
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