В Украине продают старый хэтчбек Fiat с очень жутким тюнингом (фото)

Необычный тюнинг-проект на базе Fiat Tipo имеет множество отличий от стандартной модели. Отличительной чертой автомобиля являются необычные задние двери, новый кузовной обвес и модифицированный интерьер.

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В Киеве на продажу выставили хэтчбек Fiat Tipo 1991 года выпуска с очень необычным тюнингом. Подробности об авто сообщили в объявлении на сайте OLX.

Этот Fiat Tipo кардинально отличается от стандартной модели. Доработки включают не только внешний вид, но и интерьер.

Автомобиль перекрасили в необычный перламутровый бордовый цвет. В зависимости от освещения кузов хэтчбека меняет оттенок.

Кузов хэтчбека окрасили в необычный цвет Фото: OLX

Передние фары и задние фонари были заменены. Также автомобиль получил полностью новый кузовной обвес, сделанный на заказ.

Спереди появились новые бампер, фары, капот и решетка радиатора Фото: OLX

На Fiat Tipo установили новые необычные легкосплавные колесные диски. Они обуты в низкопрофильные шины.

Автомобиль получил необычные колесные диски Фото: OLX

Еще одной "изюминкой" автомобиля являются задние двери, которые открываются против движения, как у моделей Rolls-Royce.

Задние двери хэтчбека открываются против движения Фото: OLX

Интерьер хэтчбека был существенно переработан. Внутри появилось много красного глянца.

Одной из главных особенностей этого Fiat Tipo является его мощная аудиосистема Фото: OLX

Рулевое колесо заменили, а в салоне появилась мощная звуковая система. В багажнике можно найти сабвуфер, а в дверных картах и на центральной консоли установили динамики.

В интерьере присутствует много красного глянца Фото: OLX

Продавец не сообщил технические характеристики автомобиля. Известно только то, что он в рабочем состоянии, но на кузове и внутри заметны незначительные следы эксплуатации.

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