В Україні продають старий хетчбек Fiat з дуже моторошним тюнінгом (фото)
Незвичайний тюнінг-проєкт на базі Fiat Tipo має багато відмінностей від стандартної моделі. Відмінною рисою автомобіля є незвичайні задні двері, новий кузовний обвіс та модифікований інтер'єр.
У Києві на продаж виставили хетчбек Fiat Tipo 1991 випуску з дуже незвичайним тюнінгом. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на сайті OLX.
Цей Fiat Tipo кардинально відрізняється від стандартної моделі. Доробки включають як зовнішній вигляд, а й інтер'єр.
Автомобіль перефарбували у незвичайний перламутровий бордовий колір. Залежно від освітлення кузов хетчбека змінює відтінок.
Передні фари та задні ліхтарі були замінені. Також автомобіль отримав повністю новий кузовний обвіс, зроблений на замовлення.
На Fiat Tipo встановили нові незвичайні легкосплавні колісні диски. Вони взуті в низькопрофільні шини.
Ще однією "родзинкою" автомобіля є задні двері, які відчиняються проти руху, як у моделей Rolls-Royce.
Інтер'єр хетчбека був суттєво перероблений. Усередині з'явилося багато червоного глянцю.
Кермо замінили, а в салоні з'явилася потужна звукова система. У багажнику можна знайти сабвуфер, а у дверних картах та на центральній консолі встановили динаміки.
Продавець не повідомив технічні характеристики автомобіля. Відомо тільки те, що він у робочому стані, але на кузові та всередині помітні незначні сліди експлуатації.Важливо
За незвичайний Fiat Tipo просять $7000. Пробіг автомобіля невідомий. Власник заявив, що розповість усі подробиці телефоном.
Раніше Фокус писав, що у Києві на продаж виставили BMW 320i (E36) 1997 року випуску з неймовірно моторошним тюнінгом.