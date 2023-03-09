В Україні продають старий хетчбек Fiat з дуже моторошним тюнінгом (фото)

Незвичайний тюнінг-проєкт на базі Fiat Tipo має багато відмінностей від стандартної моделі. Відмінною рисою автомобіля є незвичайні задні двері, новий кузовний обвіс та модифікований інтер'єр.

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У Києві на продаж виставили хетчбек Fiat Tipo 1991 випуску з дуже незвичайним тюнінгом. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на сайті OLX.

Цей Fiat Tipo кардинально відрізняється від стандартної моделі. Доробки включають як зовнішній вигляд, а й інтер'єр.

Автомобіль перефарбували у незвичайний перламутровий бордовий колір. Залежно від освітлення кузов хетчбека змінює відтінок.

Кузов хетчбека пофарбували у незвичайний колір Фото: OLX

Передні фари та задні ліхтарі були замінені. Також автомобіль отримав повністю новий кузовний обвіс, зроблений на замовлення.

Спереду з'явилися нові бампер, фари, капот і радіаторна решітка. Фото: OLX

На Fiat Tipo встановили нові незвичайні легкосплавні колісні диски. Вони взуті в низькопрофільні шини.

Автомобіль отримав незвичайні колісні диски Фото: OLX

Ще однією "родзинкою" автомобіля є задні двері, які відчиняються проти руху, як у моделей Rolls-Royce.

Задні двері хетчбека відчиняються проти руху Фото: OLX

Інтер'єр хетчбека був суттєво перероблений. Усередині з'явилося багато червоного глянцю.

Однією з головних рис цього Fiat Tipo є його потужна аудіосистема Фото: OLX

Кермо замінили, а в салоні з'явилася потужна звукова система. У багажнику можна знайти сабвуфер, а у дверних картах та на центральній консолі встановили динаміки.

В інтер'єрі є багато червоного глянцю Фото: OLX

Продавець не повідомив технічні характеристики автомобіля. Відомо тільки те, що він у робочому стані, але на кузові та всередині помітні незначні сліди експлуатації.

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За незвичайний Fiat Tipo просять $7000. Пробіг автомобіля невідомий. Власник заявив, що розповість усі подробиці телефоном.

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