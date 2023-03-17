В Україні продають позашляховик Hummer з ексклюзивним тюнінгом (фото)

Модифікований позашляховик продають за 40 тисяч доларів. Доробки включають нові бампера, багажник на даху та чорні колісні диски.

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У Запоріжжі на продаж виставили позашляховик Hummer H2 2004 випуску з незвичайним тюнінгом для бездоріжжя. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на сайті OLX.

Hummer H2 був пригнаний із США до України й у 2022 році був суттєво модернізований. Позашляховик отримав нові бампери, колеса, багажник на даху та інші доопрацювання.

Автомобіль пофарбований у чорний колір і втратив всі хромовані елементи кузова. Спереду встановлені захисні пластини та новий бампер із міцної сталі з двома буксирувальними гаками.

Від хромованих деталей Hummer H2 вирішили позбутися Фото: OLX

На кришці багажника розмістилися запасне колесо та каністра з паливом. Також на авто з'явилися великі бічні пороги для більш зручної посадки всередину.

Ззаду можна знайти каністру та запасне колесо Фото: OLX

Усі сидіння автомобіля були перешиті. Інтер'єр виконаний зі шкіри та дерева, а на кріслах є сліди експлуатації.

Інтер'єр Hummer H2 залишився у заводському вигляді, але сидіння були перешиті Фото: OLX

Під капотом розташований 6,0-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 325 к.с. За словами власника, він регулярно обслуговувався.

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Пробіг позашляховика становить 132 тисячі кілометрів. Продавець просить за цей автомобіль $40 001. У комплекті йдуть заводські бампери, рейлінги та додатковий комплект коліс.

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