Ценная находка: обнаружен культовый американский спорткар 70-х с пробегом 1000 км (фото)

Pontiac Firebird Trans Am 1979 года оснащен 6,6-литровым V8 и способен развить 200 км/ч. Комплектация авто включает кондиционер, усилитель руля, электростеклоподъемники и съемную крышу.

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В США обнаружили идеально сохраненный Pontiac Firebird Trans Am 1979 года. Знаменитый спортивный автомобиль выглядит, будто только сошел с конвейера. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За 44 года Pontiac Firebird проехал всего 1097 км. Спорткар практически постоянно стоял в гараже, так что это настоящая "капсула времени".

Пробег автомобиля составляет всего 1097 км Фото: autoevolution.com

Состояние Pontiac Firebird 1979 года близко к идеальному. Его лакокрасочное покрытие без повреждений и родная резина BF Goodrich Radial T/A размером 225/70/15, а салон выглядит как новый.

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Pontiac Firebird – одна из самых культовых моделей из США, известная по знаменитому фильму "Смоки и Бандит". Автомобиль сейчас очень ценится коллекционерами.

Pontiac Firebird продают за 130 000 долларов Фото: autoevolution.com

Pontiac Firebird 1979 года был одной из жертв топливного кризиса и новых эко-стандартов. Мощность его 6,6-литрового V8 составляет 220 л. с., хотя еще в 1970 году он развивал 370 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Автомобиль довольно богато укомплектован Фото: autoevolution.com

Кроме того, этот Pontiac Firebird Trans Am довольно богато оснащен. У авто снимается крыша, предусмотрены центральный замок, электростеклоподъемники, кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза.

Под капотом установлен 6,6-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Сейчас Pontiac Firebird 1979 года выставили на продажу. Капсула времени оценена в 130 000 долларов — как правило, Firebird тех лет в 3-4 раза дешевле.

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