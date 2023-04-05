В США обнаружили легендарный британский спорткар 50-х в идеальном состоянии (фото, видео)

Всего выпустили только 270 гоночных Lotus Eleven и они прославились многочисленными победами в соревнованиях. Конкретно этот автомобиль использовал основатель Lotus Колин Чэпмэн.

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В США обнаружили настоящий раритет – винтажный гоночный Lotus Eleven 1957 года. О спорткаре ничего не слышали более 40 лет. Интересной находке посвятили видео на Youtube-канале Hagerty.

На автомобиле соревновался основатель Lotus Колин Чэпмэн Фото: скриншот/YouTube

Следует отметить, что этот Lotus Eleven не был заброшен. Нынешний владелец купил его еще в 1979 году за символическую сумму у рабочих Lotus.

Спорткар отреставрирован до идеального состояния Фото: скриншот/YouTube

Американец заботился об авто и даже отреставрировал его до идеального состояния, но скрывал спорткар от сторонних глаз в своем гараже в штате Мэн и очень редко выезжал на нем.

Автомобиль оснащен скромным 84-сильным мотором, но может развить скорость свыше 200 км/ч Фото: скриншот/YouTube

Lotus Eleven – очень редкая гоночная модель 50-х. Всего выпустили только 270 таких спорткаров. Автомобиль оснащен скромным 1,1-литровым двигателем мощностью 84 л. с., но поскольку он компактный, обтекаемый и весит всего 410 кг, то способен разогнаться до скорости свыше 200 км/ч.

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Миниатюрные Lotus Eleven прославились успехами в соревнованиях. Они занимали первые места в знаменитых гонках в Ле-Мане, Себринге и Монце.

Конкретно этот Lotus Eleven 1957 года очень ценен, ведь на нем соревновался сам Колин Чэпмен – основатель и многолетний руководитель Lotus. По этой причине стоимость авто исчисляется сотнями тысяч долларов.

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