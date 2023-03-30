Бюджетная капсула времени: обнаружена 19-летняя Skoda Fabia в состоянии нового авто (фото)

Skoda Fabia хранилась в гараже и очень мало эксплуатировалась. Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый.

Related video

В чешском городе Новый Книн обнаружена идеально сохраненная Skoda Fabia первого поколения. Хэтчбек проехал всего 2904 км за 19 лет. Об авто рассказали на сайте Raj Veteranu.

Большую часть времени Skoda Fabia 2004 года простояла в гараже и очень редко выезжала на дороги. Автомобиль хорошо сохранился – у него родная резина и чистое днище без каких-либо следов эксплуатации. Лакокрасочное покрытие кузова также не имеет никаких повреждений.

У версии Junior бамперы не окрашены

Эта капсула времени Skoda Fabia относится к самой дешевой базовой версии Junior. У нее стальные колесные диски, а бамперы, зеркала заднего вида и дверные ручки не окрашены. В салоне даже отсутствует крышка бардачка, а комплектация Skoda Fabia Junior очень бедная.

Важно

Skoda выпустит 9 новых моделей за 3 года: какие авто будут представлены (фото)

Хэтчбек оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 54 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он разгоняется до 100 км/ч за 18,4 с и развивает 151 км/ч.

Днище Skoda Fabia чистое и без повреждений

Сейчас Skoda Fabia 2004 года выставлена на продажу. Несмотря на бедное оснащение, ее оценили в 500 000 крон ($22 950) – это в несколько раз больше средней цены Fabia первого поколения. Мало того, в 2004 году новая Skoda Fabia Junior была примерно вдвое дешевле.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили 40-летние "Жигули" в состоянии нового авто.

Также мы писали, что в США нашли Chevrolet Corvette 1976 года без пробега.