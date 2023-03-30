Бюджетна капсула часу: виявлено 19-річну Skoda Fabia в стані нового авто (фото)

Skoda Fabia зберігалася в гаражі та дуже мало експлуатувалася. Автомобіль чудово зберігся і виглядає як новий.

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Більшість часу Skoda Fabia 2004 року простояла в гаражі і дуже рідко виїжджала на дороги. Автомобіль добре зберігся – у нього рідна гума та чисте днище без жодних слідів експлуатації. Лакофарбове покриття кузова також не має жодних пошкоджень.

У версії Junior бампери не пофарбовані

Ця капсула часу Skoda Fabia відноситься до найдешевшої базової версії Junior. У неї сталеві колісні диски, а бампери, дзеркала заднього виду та дверні ручки не пофарбовані. У салоні навіть відсутня кришка бардачку, а комплектація Skoda Fabia Junior дуже бідна.

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Хетчбек оснащений 1,2-літровим трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 54 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за 18,4 секунди і розвиває 151 км/год.

Днище Skoda Fabia чисте та без пошкоджень

Наразі Skoda Fabia 2004 року виставлена на продаж. Незважаючи на бідне оснащення, її оцінили в 500 000 крон ($22 950) – це в кілька разів більше за середню ціну Fabia першого покоління. Мало того, в 2004 році нова Skoda Fabia Junior була приблизно вдвічі дешевшою.

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