Цінна знахідка: виявлено культовий американський спорткар 70-х з пробігом 1000 км (фото)

Pontiac Firebird Trans Am 1979 оснащений 6,6-літровим V8 і здатний розвинути 200 км/год. Комплектація авто включає кондиціонер, підсилювач керма, електросклопідйомники та знімний дах.

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У США знайшли ідеально збережений Pontiac Firebird Trans Am 1979 року. Знаменитий спортивний автомобіль виглядає, ніби тільки зійшов із конвеєра. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

За 44 роки Pontiac Firebird проїхав лише 1097 км. Спорткар завжди стояв у гаражі, так що це реальна "капсула часу".

Пробіг автомобіля складає всього 1097 км Фото: autoevolution.com

Стан Pontiac Firebird 1979 близький до ідеального. Його лакофарбове покриття без пошкоджень та рідна гума BF Goodrich Radial T/A розміром 225/70/15, а салон виглядає як новий.

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Pontiac Firebird – одна з найкультовіших моделей зі США, відома за знаменитим фільмом "Смокі та Бандит". Авто зараз дуже цінується колекціонерами.

Pontiac Firebird продають за 130 000 доларів Фото: autoevolution.com

Pontiac Firebird 1979 року був однією з жертв паливної кризи та нових еко-стандартів. Потужність його 6,6-літрового V8 складає 220 к. с., хоча ще 1970 року він розвивав 370 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 секунди, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Автомобіль досить багато укомплектований Фото: autoevolution.com

Крім того, цей Pontiac Firebird Trans Am досить багато оснащений. У авто знімається дах, передбачені центральний замок, електросклопідйомники, кондиціонер, підсилювач керма та дискові гальма.

Під капотом встановлений 6,6-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Зараз Pontiac Firebird 1979 виставили на продаж. Капсула часу оцінена в 130 000 доларів — як правило, Firebird тих років у 3-4 рази дешевше.

Раніше Фокус повідомляв, що у США також знайшли знаменитий британський спорткар 50-х у стані нового авто.

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