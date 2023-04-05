У США виявили легендарний британський спорткар 50-х в ідеальному стані (фото, відео)

Загалом випустили лише 270 гоночних Lotus Eleven і вони прославилися численними перемогами у змаганнях. Саме цей автомобіль використовував засновник Lotus Колін Чепмен.

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У США виявили справжній раритет – вінтажний гоночний Lotus Eleven 1957 року. Про спорткар нічого не чули понад 40 років. Цікавій знахідці присвятили відео на Youtube каналі Hagerty.

На автомобілі змагався засновник Lotus Колін Чепмен Фото: скріншот/YouTube

Слід зазначити, що цей Lotus Eleven не був занедбаний. Нинішній власник купив його ще 1979 року за символічну суму у робітників Lotus.

Спорткар відреставровано до ідеального стану Фото: скріншот/YouTube

Американець дбав про авто і навіть відреставрував його до ідеального стану, але приховував спорткар від очей у своєму гаражі в штаті Мен і дуже рідко виїжджав на ньому.

Автомобіль оснащений скромним 84-сильним двигуном, але може розвинути швидкість понад 200 км/год. Фото: скріншот/YouTube

Lotus Eleven — дуже рідкісна гоночна модель 50-х. Усього випустили лише 270 таких спорткарів. Автомобіль оснащений скромним 1,1-літровим двигуном потужністю 84 к. с., але оскільки він компактний, обтічний і важить лише 410 кг, то здатний розігнатися до швидкості понад 200 км/год.

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Мініатюрні Lotus Eleven уславилися успіхами у змаганнях. Вони займали перші місця у знаменитих перегонах у Ле-Мані, Себрінгу та Монці.

Саме цей Lotus Eleven 1957 дуже цінний, адже на ньому змагався сам Колін Чепмен — засновник і багаторічний керівник Lotus. Тому вартість авто обчислюється сотнями тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний суперкар Ferrari за $500 000 більше 40 років простояв занедбаним.

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