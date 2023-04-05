У США виявили легендарний британський спорткар 50-х в ідеальному стані (фото, відео)
Загалом випустили лише 270 гоночних Lotus Eleven і вони прославилися численними перемогами у змаганнях. Саме цей автомобіль використовував засновник Lotus Колін Чепмен.
У США виявили справжній раритет – вінтажний гоночний Lotus Eleven 1957 року. Про спорткар нічого не чули понад 40 років. Цікавій знахідці присвятили відео на Youtube каналі Hagerty.
Слід зазначити, що цей Lotus Eleven не був занедбаний. Нинішній власник купив його ще 1979 року за символічну суму у робітників Lotus.
Американець дбав про авто і навіть відреставрував його до ідеального стану, але приховував спорткар від очей у своєму гаражі в штаті Мен і дуже рідко виїжджав на ньому.
Lotus Eleven — дуже рідкісна гоночна модель 50-х. Усього випустили лише 270 таких спорткарів. Автомобіль оснащений скромним 1,1-літровим двигуном потужністю 84 к. с., але оскільки він компактний, обтічний і важить лише 410 кг, то здатний розігнатися до швидкості понад 200 км/год.Важливо
Мініатюрні Lotus Eleven уславилися успіхами у змаганнях. Вони займали перші місця у знаменитих перегонах у Ле-Мані, Себрінгу та Монці.
Саме цей Lotus Eleven 1957 дуже цінний, адже на ньому змагався сам Колін Чепмен — засновник і багаторічний керівник Lotus. Тому вартість авто обчислюється сотнями тисяч доларів.
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