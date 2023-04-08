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Раритетний французький спорткар за $200 000 пів століття простояв занедбаним у гаражі (фото)

Facel Vega HK 500, Facel Vega, Facel Vega 1960, занедбані авто
Фото: Top Gear | Facel Vega стояв у гаражі з 1972 року

Всього випущено лише 490 Facel Vega HK 500 із потужним 360-сильним V8 Chrysler. Серед власників цих авто були Пабло Пікассо, Френк Сінатра, Грейс Келлі та Крістіан Діор.

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У Великій Британії у старому гаражі виявили Facel Vega 1960 року. Рідкісний французький спорткар закинули близько 50 років тому. Про це повідомляє Top Gear.

Судячи з талону техогляду, востаннє цей Facel Vega HK 500 виїжджав на дороги 1972 року. Пробіг автомобіля відносно невеликий (88 500 км), проте його стан залишає бажати кращого.

Facel Vega 1960, Facel Vega HK 500, Facel Vega, занедбані авто Fullscreen
Рідкісна модель у хорошому стані коштує 200 000 доларів
Фото: Top Gear

За пів століття в гаражі серед сміття Facel Vega HK 500 покрився шаром пилу та бруду. Кузов місцями проіржавів, а днище авто згнило. Шкіряне оздоблення салону потріскалося. Втім, автомобіль повністю комплектний і, на думку експерта з ретро авто майка Девіса, відреставрувати цілком можливо.

Автомобілі Facel Vega зараз цінуються колекціонерами, адже їх випущено відносно небагато. Вартість такого купе в хорошому стані може сягати 200 000 доларів.

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У салоні прогнило днище і потріскалося оздоблення
Фото: Top Gear

Французька компанія Facel Vega випускала розкішні спортивні автомобілі з 1954 по 1964 роки. Вони вирізнялися розкішним внутрішнім оздобленням, багатою комплектацією та потужними американськими V8 під капотом.

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Facel Vega користувалися популярністю серед богеми 50-60-х років. Серед їхніх власників були Пабло Пікассо, Френк Сінатра, Грейс Келлі, Крістіан Діор та Рінго Стар. Саме у Facel Vega загинув у ДТП знаменитий письменник Альбер Камю.

1960 Facel Vega HK 500, Facel Vega HK 500, Facel Vega, Facel Vega 1960, занедбані авто Fullscreen
Всього випущено лише 490 Facel Vega HK 500
Фото: Top Gear

Модель Facel Vega HK 500 виробляли в 1959-1961 роках і всього зібрали лише 490 таких авто. Спорткар оснащений величезним 5,9-літровим двигуном Chrysler Hemi потужністю 360 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганявся до 100 км/год за 8,5 с і розвивав 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у США знайшли рідкісний суперкар Ferrari за 500 000 доларів. Він не виїжджав на дороги 40 років.

Також ми писали, що виявлено культовий Pontiac Firebird 1979 з пробігом всього 1000 км.