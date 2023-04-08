Раритетний французький спорткар за $200 000 пів століття простояв занедбаним у гаражі (фото)
Всього випущено лише 490 Facel Vega HK 500 із потужним 360-сильним V8 Chrysler. Серед власників цих авто були Пабло Пікассо, Френк Сінатра, Грейс Келлі та Крістіан Діор.
У Великій Британії у старому гаражі виявили Facel Vega 1960 року. Рідкісний французький спорткар закинули близько 50 років тому. Про це повідомляє Top Gear.
Судячи з талону техогляду, востаннє цей Facel Vega HK 500 виїжджав на дороги 1972 року. Пробіг автомобіля відносно невеликий (88 500 км), проте його стан залишає бажати кращого.
За пів століття в гаражі серед сміття Facel Vega HK 500 покрився шаром пилу та бруду. Кузов місцями проіржавів, а днище авто згнило. Шкіряне оздоблення салону потріскалося. Втім, автомобіль повністю комплектний і, на думку експерта з ретро авто майка Девіса, відреставрувати цілком можливо.
Автомобілі Facel Vega зараз цінуються колекціонерами, адже їх випущено відносно небагато. Вартість такого купе в хорошому стані може сягати 200 000 доларів.
Французька компанія Facel Vega випускала розкішні спортивні автомобілі з 1954 по 1964 роки. Вони вирізнялися розкішним внутрішнім оздобленням, багатою комплектацією та потужними американськими V8 під капотом.Важливо
Facel Vega користувалися популярністю серед богеми 50-60-х років. Серед їхніх власників були Пабло Пікассо, Френк Сінатра, Грейс Келлі, Крістіан Діор та Рінго Стар. Саме у Facel Vega загинув у ДТП знаменитий письменник Альбер Камю.
Модель Facel Vega HK 500 виробляли в 1959-1961 роках і всього зібрали лише 490 таких авто. Спорткар оснащений величезним 5,9-літровим двигуном Chrysler Hemi потужністю 360 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганявся до 100 км/год за 8,5 с і розвивав 240 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що у США знайшли рідкісний суперкар Ferrari за 500 000 доларів. Він не виїжджав на дороги 40 років.
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