Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На продажу выставили уникальный гусеничный вездеход из фильма "Форсаж" (фото)

Howe & Howe, Howe & Howe Ripsaw, Вездеход, Авто, Автомобили, Фото, Аукцион, Фильмы, Форсаж, Продажа
Фото: Mecum Auctions | Howe & Howe Ripsaw использовался не только для съемок в фильмах, но и для тушения пожаров

Ripsaw является самым быстрым двухгусеничным транспортом в мире. Он оснащен мощным дизельным двигателем и может развивать скорость свыше 96 км/ч.

Related video

На аукцион выставили необычный гусеничный вездеход Howe and Howe Ripsaw из фильма "Форсаж 8". Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

В фильме "Форсаж 8" за рулем Howe and Howe Ripsaw сидел персонаж Тедж в исполнении Криса "Лудакриса" Бриджеса. Транспорт участвовал в финальной сцене погони.

Ripsaw является настоящим военным транспортным средством. Его также использовали для тушения пожаров благодаря возможностям дистанционного управления.

Howe & Howe Ripsaw Fullscreen
Howe & Howe Ripsaw использовали для тушения пожаров
Фото: Mecum Auctions

В Howe and Howe заявили, что Ripsaw самый быстрый двухгусеничный транспорт в мире. Его максимальная скорость составляет свыше 96 км/ч.

Howe and Howe Ripsaw оснащен 6,6-литровым дизельным двигателем LBZ Duramax мощностью 911 л.с. и 1627 Нм крутящего момента. Тем не менее динамические характеристики транспорта остаются в секрете.

Howe & Howe Ripsaw Fullscreen
Howe & Howe Ripsaw оснащен мощным дизельным двигателем
Фото: Mecum Auctions

Уникальный вездеход стоил 750 000 долларов, когда был новым. Он также появлялся в фильмах кинофраншизы "Бросок кобры".

Howe & Howe Ripsaw Fullscreen
Внутри вездехода нет никаких удобств
Фото: Mecum Auctions

На аукцион выставлен оригинальный прототип с VIN 000000001. На некоторых деталях авто присутствует ржавчина, но он обладает отличным состоянием.

Важно
На аукционе продали знаменитое авто королевы Елизаветы ІІ (фото)
На аукционе продали знаменитое авто королевы Елизаветы ІІ (фото)

Аукцион Mecum Indy 2023 пройдет с 12 по 20 мая 2023 года в Индианаполисе. Прогнозируемая цена за лот составляет от 150 000 до 180 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукцион выставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 года Стива МакКуина.