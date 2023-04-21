На продажу выставили уникальный гусеничный вездеход из фильма "Форсаж" (фото)

Ripsaw является самым быстрым двухгусеничным транспортом в мире. Он оснащен мощным дизельным двигателем и может развивать скорость свыше 96 км/ч.

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На аукцион выставили необычный гусеничный вездеход Howe and Howe Ripsaw из фильма "Форсаж 8". Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

В фильме "Форсаж 8" за рулем Howe and Howe Ripsaw сидел персонаж Тедж в исполнении Криса "Лудакриса" Бриджеса. Транспорт участвовал в финальной сцене погони.

Ripsaw является настоящим военным транспортным средством. Его также использовали для тушения пожаров благодаря возможностям дистанционного управления.

Howe & Howe Ripsaw использовали для тушения пожаров Фото: Mecum Auctions

В Howe and Howe заявили, что Ripsaw самый быстрый двухгусеничный транспорт в мире. Его максимальная скорость составляет свыше 96 км/ч.

Howe and Howe Ripsaw оснащен 6,6-литровым дизельным двигателем LBZ Duramax мощностью 911 л.с. и 1627 Нм крутящего момента. Тем не менее динамические характеристики транспорта остаются в секрете.

Howe & Howe Ripsaw оснащен мощным дизельным двигателем Фото: Mecum Auctions

Уникальный вездеход стоил 750 000 долларов, когда был новым. Он также появлялся в фильмах кинофраншизы "Бросок кобры".

Внутри вездехода нет никаких удобств Фото: Mecum Auctions

На аукцион выставлен оригинальный прототип с VIN 000000001. На некоторых деталях авто присутствует ржавчина, но он обладает отличным состоянием.

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