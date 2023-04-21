На продаж виставили унікальний гусеничний всюдихід з фільму "Форсаж" (фото)

Ripsaw є найшвидшим двогусеничним транспортом у світі. Він оснащений потужним дизельним двигуном та може розвивати швидкість понад 96 км/год.

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На аукціон виставили незвичайний гусеничний усюдихід Howe and Howe Ripsaw з фільму "Форсаж 8". Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

У фільмі "Форсаж 8" за кермом Howe and Howe Ripsaw сидів персонаж Тедж у виконанні Кріса "Лудакріса" Бріджеса. Транспорт брав участь у фінальній сцені погоні.

Ripsaw є справжнім військовим транспортним засобом. Його також використовували для гасіння пожеж завдяки можливостям дистанційного керування.

Howe & Howe Ripsaw використовували для гасіння пожеж Фото: Mecum Auctions

У Howe and Howe заявили, що Ripsaw найшвидший двогусеничний транспорт у світі. Його максимальна швидкість становить понад 96 км/год.

Howe and Howe Ripsaw оснащений 6,6-літровим дизельним двигуном LBZ Duramax потужністю 911 к.с. і 1627 Нм крутного моменту. Проте динамічні характеристики транспорту залишаються у секреті.

Howe & Howe Ripsaw оснащений потужним дизельним двигуном Фото: Mecum Auctions

Унікальний всюдихід коштував 750 тисяч доларів, коли був новим. Він також з'являвся у фільмах кінофраншизи "Кидок кобри".

Усередині всюдихода немає жодних зручностей Фото: Mecum Auctions

На аукціон виставлений оригінальний прототип з VIN 000000001. На деяких деталях авто присутня іржа, але він має хороший стан.

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Аукціон Mecum Indy 2023 пройде з 12 по 20 травня 2023 року в Індіанаполісі. Прогнозована ціна за лот становить від 150 000 до 180 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що в США на аукціон виставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 Стіва МакКвіна.