На аукціоні продали знамените авто королеви Єлизавети ІІ (фото)
Спеціально для королеви Великої Британії Land Rover модернізували. Автомобіль супроводжував Єлизавету ІІ та принца Філіпа у 36 офіційних візитах, тому прославився на весь світ.
У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали класичний Land Rover 1968 року. За позашляховик виручили досить пристойну суму 69 000 фунтів стерлінгів ($85 800), адже ним користувалася королева Єлизавета ІІ. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.
Британська королівська родина любить позашляховики Land Rover та володіла не одним таким автомобілем. Деякі машини були спеціально модифіковані для Єлизавети ІІ, і це одна з них.
Цей Land Rover Series IIA спочатку був військовим – його замовили збройні сили Великобританії. Пізніше позашляховик переробили спеціально для Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа – утилітарне авто стало розкішним.
Ззаду з'явився пасажирський відсік із зручними шкіряними диванами та хромованими перилами. Крім того, в авто Єлизавети ІІ встановили спеціальний скляний козирок. А ось 2,2-літровий бензиновий двигун на 72 к. с. і повнопривідна трансмісія залишилися незмінними.Важливо
Цей Land Rover став знаменитим, адже супроводжував королеву Єлизавету ІІ та принца Філіпа під час офіційних візитів до 36 країн світу. Також саме на ньому подружжя в 1977 році здійснило дводенну подорож Північною Ірландією, присвячену 25-річчю перебування королеви на троні.
З 1983 року Land Rover Series IIA перебував у приватних колекціях. Автомобіль повністю автентичний і ніколи не реставрувався.
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