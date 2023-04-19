На аукціоні продали знамените авто королеви Єлизавети ІІ (фото)

Спеціально для королеви Великої Британії Land Rover модернізували. Автомобіль супроводжував Єлизавету ІІ та принца Філіпа у 36 офіційних візитах, тому прославився на весь світ.

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У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали класичний Land Rover 1968 року. За позашляховик виручили досить пристойну суму 69 000 фунтів стерлінгів ($85 800), адже ним користувалася королева Єлизавета ІІ. Про авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

Ззаду з'явився скляний козирок Фото: bonhams.com

Британська королівська родина любить позашляховики Land Rover та володіла не одним таким автомобілем. Деякі машини були спеціально модифіковані для Єлизавети ІІ, і це одна з них.

Позашляховик оснащений 72-сильним двигуном Фото: bonhams.com

Цей Land Rover Series IIA спочатку був військовим – його замовили збройні сили Великобританії. Пізніше позашляховик переробили спеціально для Єлизавети ІІ та її чоловіка принца Філіпа – утилітарне авто стало розкішним.

У салоні встановлені шкіряні дивани Фото: bonhams.com

Ззаду з'явився пасажирський відсік із зручними шкіряними диванами та хромованими перилами. Крім того, в авто Єлизавети ІІ встановили спеціальний скляний козирок. А ось 2,2-літровий бензиновий двигун на 72 к. с. і повнопривідна трансмісія залишилися незмінними.

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Цей Land Rover став знаменитим, адже супроводжував королеву Єлизавету ІІ та принца Філіпа під час офіційних візитів до 36 країн світу. Також саме на ньому подружжя в 1977 році здійснило дводенну подорож Північною Ірландією, присвячену 25-річчю перебування королеви на троні.

Позашляховик супроводжував Єлизавету ІІ у 36 міжнародних візитах Фото: The Sun

З 1983 року Land Rover Series IIA перебував у приватних колекціях. Автомобіль повністю автентичний і ніколи не реставрувався.

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