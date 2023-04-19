На аукционе продали знаменитое авто королевы Елизаветы ІІ (фото)
Специально для королевы Великобритании Land Rover модернизировали. Автомобиль сопровождал Елизавету ІІ и принца Филиппа в 36 официальных визитах, поэтому прославился на весь мир.
В Великобритании на аукционе Bonhams продали классический Land Rover 1968 года. За внедорожник выручили довольно приличную сумму в 69 000 фунтов стерлингов ($85 800), ведь им пользовалась королева Елизавета ІІ. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Британская королевская семья любит внедорожники Land Rover и владела не одним таким автомобилем. Некоторые машины были специально модифицированы для Елизаветы ІІ и это одна из них.
Этот Land Rover Series IIA изначально был военным – его приобрели вооруженные силы Великобритании. Позже внедорожник переделали специально для Елизаветы ІІ и ее мужа принца Филиппа – утилитарное авто стало роскошнее.
Сзади появился пассажирский отсек с удобными кожаными диванами и хромированными перилами. Кроме того, в авто Елизаветы ІІ установили специальный стеклянный козырек. А вот 2,2-литровый бензиновый двигатель на 72 л. с. и полноприводная трансмиссия остались неизменными.Важно
Этот Land Rover стал знаменитым, ведь сопровождал королеву Елизавету ІІ и принца Филиппа во время официальных визитов в 36 стран мира. Также именно на нем супруги в 1977 году совершили двухдневное путешествие по Северной Ирландии, приуроченное к 25-летию пребывания королевы на троне.
С 1983 года Land Rover Series IIA находился в частных коллекциях. Автомобиль полностью аутентичный и ни разу не реставрировался.
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