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Авто

На аукционе продали знаменитое авто королевы Елизаветы ІІ (фото)

Land Rover 1968, Land Rover Series II, авто Елизаветы ІІ, королева Елизавета ІІ
Фото: bonhams.com | Land Rover Series IIA доработали для Елизаветы ІІ

Специально для королевы Великобритании Land Rover модернизировали. Автомобиль сопровождал Елизавету ІІ и принца Филиппа в 36 официальных визитах, поэтому прославился на весь мир.

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В Великобритании на аукционе Bonhams продали классический Land Rover 1968 года. За внедорожник выручили довольно приличную сумму в 69 000 фунтов стерлингов ($85 800), ведь им пользовалась королева Елизавета ІІ. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Land Rover 1968, Land Rover Series II, авто Елизаветы ІІ, королева Елизавета ІІ Fullscreen
Сзади появился стеклянный козырек
Фото: bonhams.com

Британская королевская семья любит внедорожники Land Rover и владела не одним таким автомобилем. Некоторые машины были специально модифицированы для Елизаветы ІІ и это одна из них.

Land Rover 1968, Land Rover Series II, авто Елизаветы ІІ, королева Елизавета ІІ Fullscreen
Внедорожник оснащен 72-сильным двигателем
Фото: bonhams.com

Этот Land Rover Series IIA изначально был военным – его приобрели вооруженные силы Великобритании. Позже внедорожник переделали специально для Елизаветы ІІ и ее мужа принца Филиппа – утилитарное авто стало роскошнее.

Land Rover 1968, Land Rover Series II, авто Елизаветы ІІ, королева Елизавета ІІ Fullscreen
В салоне установлены кожаные диваны
Фото: bonhams.com

Сзади появился пассажирский отсек с удобными кожаными диванами и хромированными перилами. Кроме того, в авто Елизаветы ІІ установили специальный стеклянный козырек. А вот 2,2-литровый бензиновый двигатель на 72 л. с. и полноприводная трансмиссия остались неизменными.

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Этот Land Rover стал знаменитым, ведь сопровождал королеву Елизавету ІІ и принца Филиппа во время официальных визитов в 36 стран мира. Также именно на нем супруги в 1977 году совершили двухдневное путешествие по Северной Ирландии, приуроченное к 25-летию пребывания королевы на троне.

Land Rover 1968, Land Rover Series II, авто Елизаветы ІІ, королева Елизавета ІІ Fullscreen
Внедорожник сопровождал Елизавету ІІ в 36 международных визитах
Фото: The Sun

С 1983 года Land Rover Series IIA находился в частных коллекциях. Автомобиль полностью аутентичный и ни разу не реставрировался.

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