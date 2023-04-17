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Рідкісний суперкар Ferrari зірки Голлівуду виставили на аукціон за $10 мільйонів (фото)

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Фото: RM Sotheby's | Всього випустили лише 330 Ferrari 275 GTB/4

Всього випущено лише 330 купе Ferrari 275 GTB/4 із 300-сильним V12. Суперкар вважається одним із останніх класичних Ferrari, тому дуже дорогий.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 року. За автомобіль можуть отримати понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного дому.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стів МакКвін, авто Стіва МакКвін Fullscreen
Купе вважають одним із останніх класичних Ferrari
Фото: RM Sotheby's

Ferrari 275 GTB/4 вважається останньою класичною моделлю марки і досить рідкісною – всього випустили лише 330 таких купе. Не дивно, що зараз ці суперкари продають за 5-7 мільйонів доларів.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стів МакКвін, авто Стіва МакКвін Fullscreen
Першим власником машини був відомий актор Стів МакКвін

Саме цей автомобіль вдвічі дорожчий тому, що першим його власником був знаменитий актор Стів МакКвін — зірка фільмів "Чудова сімка", "Метелик" і "Велика втеча". Він купив авто під час зйомок свого найвідомішого фільму "Булліт" і володів машиною до початку 70-х.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стів МакКвін, авто Стіва МакКвін Fullscreen
Авто відреставровано фахівцями Ferrari
Фото: RM Sotheby's

Після цього суперкар Ferrari 275 GTB/4 кілька разів змінював власників, причому один із них перетворив авто Стіва МакКвіна на кабріолет і перефарбував у жовтий колір.

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У 2010-2013 роках фахівці Ferrari поновили машину до оригінального стану. Після цього авто Стіва МакКвіна продали на аукціоні за $10 мільйонів. Зараз він може стати ще дорожчим.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стів МакКвін, авто Стіва МакКвін Fullscreen
Під капотом встановлений 300-сильний V12

Ferrari 275 GTB/4 оснащений високооборотним 3,3-літровим V12 потужністю 300 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 260 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що ексклюзивний Bentley Жан-Клода Ван Дамма продали за ціною Toyota Camry, хоча він коштував новим понад $300 000.

Також ми писали, що на аукціон виставлять колекцію раритетних автомобілів вартістю $32 мільйони, в якій переважають Ferrari.