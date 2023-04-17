Рідкісний суперкар Ferrari зірки Голлівуду виставили на аукціон за $10 мільйонів (фото)

Всього випущено лише 330 купе Ferrari 275 GTB/4 із 300-сильним V12. Суперкар вважається одним із останніх класичних Ferrari, тому дуже дорогий.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 року. За автомобіль можуть отримати понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного дому.

Купе вважають одним із останніх класичних Ferrari Фото: RM Sotheby's

Ferrari 275 GTB/4 вважається останньою класичною моделлю марки і досить рідкісною – всього випустили лише 330 таких купе. Не дивно, що зараз ці суперкари продають за 5-7 мільйонів доларів.

Першим власником машини був відомий актор Стів МакКвін

Саме цей автомобіль вдвічі дорожчий тому, що першим його власником був знаменитий актор Стів МакКвін — зірка фільмів "Чудова сімка", "Метелик" і "Велика втеча". Він купив авто під час зйомок свого найвідомішого фільму "Булліт" і володів машиною до початку 70-х.

Авто відреставровано фахівцями Ferrari Фото: RM Sotheby's

Після цього суперкар Ferrari 275 GTB/4 кілька разів змінював власників, причому один із них перетворив авто Стіва МакКвіна на кабріолет і перефарбував у жовтий колір.

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У 2010-2013 роках фахівці Ferrari поновили машину до оригінального стану. Після цього авто Стіва МакКвіна продали на аукціоні за $10 мільйонів. Зараз він може стати ще дорожчим.

Під капотом встановлений 300-сильний V12

Ferrari 275 GTB/4 оснащений високооборотним 3,3-літровим V12 потужністю 300 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,5 с і розвиває 260 км/год.

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