На аукціон виставлять вражаючу колекцію раритетних авто вартістю понад $32 млн (фото)

У RM Sotheby's заявили, що це одна з найдорожчих автомобільних колекцій за останні роки. Всі авто мають відмінний стан, а деякі з них є надзвичайно рідкісними.

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В Італії на аукціон RM Sotheby's виставлять вражаючу колекцію з 14 автомобілів Ferrari та Mercedes-Benz. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Усі автомобілі увійшли до колекції Aurora та будуть виставлені на торги Villa Erba в Італії 20 травня. Серед них 12 спорткарів Ferrari та два авто Mercedes-Benz.

Автомобілі довгий час були приховані в гаражі у Швеції їхнім власником. Всі вони знаходяться у відмінному стані та не потребують ремонту.

Найдорожчим лотом є Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti 1961 року випуску. Автомобіль є 62 екземпляром зі 165 побудованих. Вартість авто оцінюється від 4,5 до 5 мільйонів доларів.

Усього було побудовано 165 одиниць Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Фото: RM Sotheby's

Ще одним цікавим лотом стане Ferrari 500 TR Spider by Scaglietti 1956 року випуску. Експерти прогнозують максимальну ставку на рівні від 4,4 до 4,9 мільйона доларів.

Ferrari 500 TR Spider особливо цінується серед колекціонерів Фото: RM Sotheby's

Також на аукціон виставлять і кілька сучасних Ferrari. Серед них спідстер Monza SP1 2019 року. Модель було створено на честь 80-річчя автомобільної дизайнерської студії Pininfarina.

Ferrari Monza SP1 був випущений обмеженим тиражем Фото: RM Sotheby's

Ferrari Monza SP1 відрізняється відсутністю лобового та бічного скла, а також наявністю тільки одного посадкового місця. Під капотом розташований 6,5-літровий атмосферний двигун V12 потужністю 810 к.с. і 719 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

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Серед Mercedes-Benz представлені дві класичні моделі — кабріолет Mercedes-Benz 300 Sc Roadster 1956 року випуску та спорткар Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 року випуску. Останній оцінюють у понад 1,5 мільйона доларів.

Mercedes-Benz 300 Sc Roadster є дуже рідкісним авто в наші дні Фото: RM Sotheby's Mercedes-Benz 300 SL Gullwing може піти з молотка більш ніж за 1,5 мільйона доларів Фото: RM Sotheby's

В аукціонному домі очікують, що за всі автомобілі вдасться виручити понад 32 мільйони доларів. Це може бути одна з найдорожчих колекцій авто за останні роки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Парижі на аукціоні продали рідкісний та нестандартний Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 року.