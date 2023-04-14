На аукцион выставят впечатляющую коллекцию раритетных авто стоимостью более $32 млн (фото)

В RM Sotheby’s заявили, что это одна из самых дорогих автомобильных коллекций за последние годы. Все авто обладают отличным состоянием, а некоторые из являются чрезвычайно редкими.

Related video

В Италии на аукцион RM Sotheby’s выставят впечатляющую коллекцию из 14 автомобилей Ferrari и Mercedes-Benz. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Все автомобили вошли в коллекцию Aurora и будут выставлены на торги Villa Erba в Италии 20 мая. Среди них 12 спорткаров Ferrari и два авто Mercedes-Benz.

Автомобили долгое время были спрятаны в гараже в Швеции их старым владельцем. Все они находятся в отличном состоянии и не нуждаются в ремонте.

Самым дорогим лотом является Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti 1961 года выпуска. Автомобиль является 62-м экземпляром из 165 построенных. Стоимость авто оценивается от 4,5 до 5 миллионов долларов.

Всего было построено 165 единиц Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Фото: RM Sotheby's

Еще одним интересным лотом станет Ferrari 500 TR Spider by Scaglietti 1956 года выпуска. Эксперты прогнозируют максимальную ставку на уровне от 4,4 до 4,9 миллиона долларов.

Ferrari 500 TR Spider особо ценится среди коллекционеров Фото: RM Sotheby's

Также на аукцион выставят и несколько современных Ferrari. Среди них спидстер Monza SP1 2019 года. Модель была создана в честь 80-летия автомобильной дизайнерской студии Pininfarina.

Ferrari Monza SP1 был выпущен ограниченным тиражом Фото: RM Sotheby's

Ferrari Monza SP1 отличается отсутствием лобового и боковых стекол, а также наличием только одного посадочного места. Под капотом расположен 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 810 л.с. и 719 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет более 300 км/ч.

Важно

В старой церкви обнаружили секретную коллекцию из 230 редких ретро-авто (фото, видео)

Среди Mercedes-Benz представлены две классические модели — кабриолет Mercedes-Benz 300 Sc Roadster 1956 года выпуска и спорткар Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года выпуска. Последний оценивают более чем в 1,5 миллиона долларов.

Mercedes-Benz 300 Sc Roadster является очень редким авто в наши дни Фото: RM Sotheby's Mercedes-Benz 300 SL Gullwing может уйти с молотка более чем за 1,5 миллиона долларов Фото: RM Sotheby's

В аукционном доме ожидают, что за все автомобили удастся выручить более 32 миллионов долларов. Это может быть одна из самых дорогих коллекций авто за последние годы.

Ранее Фокус сообщал, что в Париже на аукционе продали редкий и нестандартный Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 года.