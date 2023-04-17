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Авто

Редкий суперкар Ferrari звезды Голливуда выставили на аукцион за $10 миллионов (фото)

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стив МакКуин, авто Стива МакКуина
Фото: RM Sotheby's | Всего выпустили только 330 Ferrari 275 GTB/4

Всего выпущено только 330 купе Ferrari 275 GTB/4 с 300-сильным V12. Суперкар считается одним из последних классических Ferrari, поэтому очень дорогой.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 года. За автомобиль могут выручить свыше 10 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стив МакКуин, авто Стива МакКуина Fullscreen
Купе считают одним из последних классических Ferrari
Фото: RM Sotheby's

Ferrari 275 GTB/4 считается последней классической моделью марки и довольно редкой – всего выпустили только 330 таких купе. Неудивительно, что сейчас эти суперкары продают за 5-7 миллионов долларов.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стив МакКуин, авто Стива МакКуина Fullscreen
Первым владельцем машины был известный актер Стив МакКуин

Конкретно этот автомобиль вдвое дороже потому, что первым его владельцем был знаменитый актер Стив МакКуин — звезда фильмов "Великолепная семерка", "Мотылек" и "Большой побег". Он купил авто во время съемок своего самого известного фильма "Буллит" и владел машиной до начала 70-х.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стив МакКуин, авто Стива МакКуина Fullscreen
Авто отреставрировано специалистами Ferrari
Фото: RM Sotheby's

После этого суперкар Ferrari 275 GTB/4 несколько раз менял владельцев, причем один из них превратил авто Стива МакКуина в кабриолет и перекрасил в желтый цвет.

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В 2010-2013 годах специалисты Ferrari восстановили машину до оригинального состояния. После этого авто Стива МакКуина продали на аукционе за $10 миллионов. Сейчас он может стать еще дороже.

Ferrari 275, Ferrari 275 GTB/4, суперкар Ferrari 275, Стив МакКуин, авто Стива МакКуина Fullscreen
Под капотом установлен 300-сильный V12

Ferrari 275 GTB/4 оснащен высокооборотистым 3,3-литровым V12 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и развивает 260 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что эксклюзивный Bentley Жан-Клода Ван Дамма продали по цене Toyota Camry, хотя новым он стоил свыше $300 000.

Также мы писали, что на аукцион выставят коллекцию раритетных авто стоимостью $32 миллиона, в которой преобладают Ferrari.