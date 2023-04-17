Редкий суперкар Ferrari звезды Голливуда выставили на аукцион за $10 миллионов (фото)

Всего выпущено только 330 купе Ferrari 275 GTB/4 с 300-сильным V12. Суперкар считается одним из последних классических Ferrari, поэтому очень дорогой.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили суперкар Ferrari 275 GTB/4 1967 года. За автомобиль могут выручить свыше 10 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Купе считают одним из последних классических Ferrari Фото: RM Sotheby's

Ferrari 275 GTB/4 считается последней классической моделью марки и довольно редкой – всего выпустили только 330 таких купе. Неудивительно, что сейчас эти суперкары продают за 5-7 миллионов долларов.

Первым владельцем машины был известный актер Стив МакКуин

Конкретно этот автомобиль вдвое дороже потому, что первым его владельцем был знаменитый актер Стив МакКуин — звезда фильмов "Великолепная семерка", "Мотылек" и "Большой побег". Он купил авто во время съемок своего самого известного фильма "Буллит" и владел машиной до начала 70-х.

Авто отреставрировано специалистами Ferrari Фото: RM Sotheby's

После этого суперкар Ferrari 275 GTB/4 несколько раз менял владельцев, причем один из них превратил авто Стива МакКуина в кабриолет и перекрасил в желтый цвет.

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В 2010-2013 годах специалисты Ferrari восстановили машину до оригинального состояния. После этого авто Стива МакКуина продали на аукционе за $10 миллионов. Сейчас он может стать еще дороже.

Под капотом установлен 300-сильный V12

Ferrari 275 GTB/4 оснащен высокооборотистым 3,3-литровым V12 мощностью 300 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с и развивает 260 км/ч.

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