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Авто

Замена свечей за $20 000: механик рассказал о заоблачной стоимости ремонта Bugatti (фото)

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Фото: Bugatti | Ремонт Bugatti Veyron очень недешевый

Стоимость одной свечи зажигания для Bugatti Veyron составляет 170 долларов. Процесс их замены очень сложный и трудоемкий.

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Суперкары Bugatti не только дорогие сами по себе, их содержание также очень недешевое. Механик с американского СТО, которое обслуживает эти авто, рассказал сайту Carscoops о затратах на его ремонт.

Bugatti Veyron, ремонт Bugatti Veyron, ремонт суперкара, свечи зажигания Fullscreen
Замена свечей на Bugatti Veyron обошлась в 20 000 долларов
Фото: carscoops.com

Американцу пришлось ремонтировать систему зажигания Bugatti Veyron. В двух цилиндрах его двигателя W16 на больших скоростях неправильно работали свечи и их замена обошлась в 20 000 долларов.

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Механику приходится лежать на специальной стремянке
Фото: carscoops.com

Цена одной свечи зажигания для Bugatti Veyron составляет 170 долларов, а их в двигателе 16. Для сравнения, свеча Volkswagen стоит 18 долларов. В добавок, нужно было заменить распределители зажигания стоимостью 730 долларов.

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Впрочем, не только запчасти для Bugatti Veyron дорогие, сам ремонт суперкара стоит немало. Дело в том, что замена свечей – очень трудоемкая процедура, занимающая от 35 до 50 часов.

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Одна свеча зажигания для Bugatti стоит 170 долларов
Фото: carscoops.com

Для этого придется разобрать заднюю часть авто – снять крылья, крышку двигателя и ряд других деталей, а также отсоединить множество проводов. Механику приходится работать лежа над авто на специальной стремянке.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец купил Bugatti Divo и рассказал о затратах на его ремонт.

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