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Авто

Bugatti показали самый быстрый суперкар в своей истории: он сможет развить 500 км/ч (фото)

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Фото: Bugatti | Bugatti Bolide — сверхскоростной трековый суперкар

Всего выпустят только 40 трековых купе Bugatti Bolide. Экстремальный 1600-сильный суперкар станет последней бензиновой моделью марки.

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Bugatti опубликовали снимки своего самого экстремального суперкара Bolide. Трековая модель проходит финальные тесты и поступит в производство с 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Bugatti.

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Автомобиль проходит финальные тесты
Фото: Bugatti

Всего выпустят только 40 Bugatti Bolide стоимостью 4 млн евро и автомобили уже раскуплены. Это будет последняя чисто бензиновая модель марки, ведь после нее выпустят преемника Bugatti Chiron, который будет гибридом.

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Кузов Bugatti Bolide полностью выполнен из карбона
Фото: Bugatti

Новый Bugatti Bolide 2024 базируется на Chiron, но кардинально переделан. У него новый карбоновый монокок и заменены все кузовные панели (они также выполнены из карбона).

Дизайн Bugatti Bolide полностью подчинен аэродинамике, поэтому появилось огромное антикрыло, а высота авто составляет всего метр. Для удобства доступа внутрь двери выполнены поднимающимися. Суперкар Bugatti "обули" в 18-дюймовую трековую резину.

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Сзади установлено огромное антикрыло
Фото: Bugatti

Салон Bugatti Bolide 2024 не такой роскошный, как у других моделей марки – он больше напоминает интерьер гоночного авто. В отделке сочетаются карбон и алькантара. Установлены спортивные ковшеобразные кресла и руль-штурвал, а показания приборов выведены на небольшой дисплей.

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Суперкар Bugatti Bolide весит 1450 кг, то есть он примерно на полтонны легче, чем Chiron. Авто оснащено 8,0-литровым турбированным W16 на 1600 л. с. от Bugatti Chiron Super Sport, который дополнили спортивным выхлопом.

Bugatti Bolide, суперкар Bugatti, новый Bugatti Bolide, Bugatti Bolide 2024 Fullscreen
Салон лишен атрибутов роскоши
Фото: Bugatti

Разгон до 100 км/ч займет менее 2,5 с, а максимальная скорость составит около 500 км/ч. Замедляют Bugatti Bolide карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм.

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