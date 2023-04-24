Заміна свічок за $20 000: механік розповів про захмарну вартість ремонту Bugatti (фото)

Вартість однієї свічки для Bugatti Veyron складає 170 доларів. Процес їх заміни дуже складний та трудомісткий.

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Суперкари Bugatti не тільки дорогі власними силами, їх утримння також дуже недешеве. Механік з американського СТО, яке обслуговує ці авто, розповів сайту Carscoops про витрати на його ремонт.

Заміна свічок на Bugatti Veyron коштувала 20 000 доларів Фото: carscoops.com

Американцеві довелося ремонтувати систему запалення Bugatti Veyron. У двох циліндрах його двигуна W16 на великих швидкостях неправильно працювали свічки та їх заміна коштувала 20 000 доларів.

Механіку доводиться лежати на спеціальній драбині Фото: carscoops.com

Ціна однієї свічки запалювання для Bugatti Veyron складає 170 доларів, а їх у двигуні 16. Для порівняння, свічка Volkswagen коштує 18 доларів. Крім того, потрібно було замінити розподільники запалення вартістю 730 доларів.

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Втім, не тільки запчастини для Bugatti Veyron дорогі, сам ремонт суперкара коштує чимало. Справа в тому, що заміна свічок — дуже трудомістка процедура, що займає від 35 до 50 годин.

Одна свічка запалювання для Bugatti коштує 170 доларів Фото: carscoops.com

Для цього доведеться розібрати задню частину авто — зняти крила, кришку двигуна та низку інших деталей, а також від'єднати безліч дротів. Механіку доводиться працювати лежачи над авто на спеціальній драбинці.

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