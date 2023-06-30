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Авто

В Україні з'явився 1000-сильний тюнінгований суперкар McLaren (фото)

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McLaren 720S коштує щонайменше 300 000 доларів

Суперкар McLaren 720S тюнінгували і підняли його потужність до 1000 к. с. Максимальна швидкість авто перевищує 340 км/год.

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У центрі Києва сфотографували McLaren 720S. Екзотичний суперкар є одним із найшвидших авто на території України. Знімки з 'явилися на сторінці supercars.kyiv.ua в Instagram.

McLaren 720S, новий McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
В Україні зареєстровано лише кілька McLaren 720S

Суперкар McLaren 720S випускали з 2017 року, а зараз на зміну йому приходить вдосконалена модель 750S. Вартість авто становила приблизно від 300 000 доларів.

McLaren 720S, новий McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
Суперкар вирізняється елегантним дизайном

Обтічний дизайн купе розробив відомий американський стиліст Френк Стівенсон. Саме у цього авто ще й ексклюзивний фіолетовий колір із жовтими акцентами.

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Серед особливостей McLaren 720S — висувне антикрило, панель приладів, що складається, і адаптивні амортизатори, з'єднані між собою трубками.

McLaren 720S, новий McLaren 720S, суперкар McLaren Fullscreen
Після тюнінгу потужність McLaren 720S сягнула 1000 к. с.

Цифрове позначення моделі вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо — 720 к. с., проте конкретно цей автомобіль тюнінгували і підняли його потужність до 1000 к. с. Навіть у стандартній версії McLaren 720S розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год, але цей суперкар значно швидший. Відомо, що після доопрацювання він долає 1/4 милі (402 м) з місця за 9,7-9,8 с.

Примітно, що це не єдиний McLaren 720S в Україні — раніше в нашу країну ввезли ще кілька таких суперкарів.

Також Фокус писав, що ще один McLaren 720S на українських номерах нещодавно з'явився в Польщі.