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Море карбону та 2,8 с до сотні: представлений новий суперкар McLaren 750S (фото)

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Фото: McLaren | McLaren 750S — вдосконалена версія моделі 720S

Суперкар McLaren оснащений 750-сильним V8 твін-турбо і здатний розвинути 332 км/год. У конструкції активно використаний карбон, тому маса авто становить лише 1277 кг.

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McLaren презентував нові купе та родстер 750S. Суперкари приходять на зміну популярної моделі McLaren 720S і доступні для замовлення за ціною від 324 000 доларів. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті McLaren.

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Від попередника McLaren 750S відрізняється дизайном передньої частини
Фото: McLaren

Новинка є оновленою та покращеною версією McLaren 720S, що видно неозброєним оком. Суперкар зберігає характерний обтічний силует зі зсунутим вперед салоном і від попередника відрізняється лише оформленням передньої частини, обвісом та збільшеним висувним антикрилом.

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Поряд із купе дебютував і кабріолет
Фото: McLaren

В основі авто лежить легкий карбоновий монокок. Маса купе McLaren 750S 2024 складає всього 1277 кг, а родстера – 1326 кг.

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Салон McLaren 750S оздоблений карбоном та алькантарою, а за доплату запропонована шкіра Nappa. Віртуальна панель приладів залишається складною. Суперкар McLaren отримав нові спортивні сидіння.

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Позаду встановили збільшене антикрило
Фото: McLaren

Цифрове позначення моделі показує, що потужність її 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 720 до 750 к. с. Піковий момент, що крутить, виріс до 800 Н∙м. Крім того, встановлено нову вихлопну систему.

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Салон оздоблений карбоном та алькантарою
Фото: McLaren

З 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а до 200 км/год – 7,2 с. Максимальна швидкість становить 332 км/год.

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Суперкар отримав нові сидіння
Фото: McLaren

Підвіска McLaren 750S переналаштована та доповнена вдосконаленими адаптивними амортизаторами. Також встановлені збільшені карбоново-керамічні гальма та нові шини Pirelli P Zero. Гальмівна колія зі 100 км/год складає всього 29,9 м.

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