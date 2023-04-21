Bugatti показали найшвидший суперкар у своїй історії: він зможе розвинути 500 км/год (фото)
Усього випустять лише 40 трекових купе Bugatti Bolide. Екстремальний 1600-сильний суперкар стане останньою бензиновою моделлю марки.
Bugatti опублікували знімки свого екстремального суперкара Bolide. Трекова модель проходить фінальні тести та надійде у виробництво з 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Bugatti.
Усього випустять лише 40 Bugatti Bolide вартістю 4 млн євро та автомобілі вже розкуплені. Це буде остання суто бензинова модель марки, адже після неї випустять наступника Bugatti Chiron, який буде гібридом.
Новий Bugatti Bolide 2024 базується на Chiron, але кардинально перероблений. У нього новий карбоновий монокок та замінені всі кузовні панелі (вони також виконані з карбону).
Дизайн Bugatti Bolide повністю підпорядкований аеродинаміці, тому з'явилося величезне антикрило, а висота авто становить лише метр. Для зручності доступу всередину двері піднімаються. Суперкар Bugatti "взули" у 18-дюймову трекову гуму.
Салон Bugatti Bolide 2024 не такий розкішний, як у інших моделей марки – він більше нагадує інтер'єр гоночного авто. В обробці поєднуються карбон та алькантара. Встановлено спортивні ковшеподібні крісла та кермо-штурвал, а дані приладів виведені на невеликий дисплей.Важливо
Суперкар Bugatti Bolide важить 1450 кг, тобто він приблизно на пів тонни легший за Chiron. Автомобіль оснащено 8,0-літровим турбованим W16 на 1600 к. с. від Bugatti Chiron Super Sport, який доповнили спортивним вихлопом.
Розгін до 100 км/год займе менше 2,5 секунди, а максимальна швидкість складе близько 500 км/год. Уповільнюють Bugatti Bolide карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм.
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