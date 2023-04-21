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Bugatti показали найшвидший суперкар у своїй історії: він зможе розвинути 500 км/год (фото)

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Фото: Bugatti | Bugatti Bolide — надшвидкісний трековий суперкар

Усього випустять лише 40 трекових купе Bugatti Bolide. Екстремальний 1600-сильний суперкар стане останньою бензиновою моделлю марки.

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Bugatti опублікували знімки свого екстремального суперкара Bolide. Трекова модель проходить фінальні тести та надійде у виробництво з 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Bugatti.

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Автомобіль проходить фінальні тести
Фото: Bugatti

Усього випустять лише 40 Bugatti Bolide вартістю 4 млн євро та автомобілі вже розкуплені. Це буде остання суто бензинова модель марки, адже після неї випустять наступника Bugatti Chiron, який буде гібридом.

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Кузов Bugatti Bolide повністю виконаний з карбону
Фото: Bugatti

Новий Bugatti Bolide 2024 базується на Chiron, але кардинально перероблений. У нього новий карбоновий монокок та замінені всі кузовні панелі (вони також виконані з карбону).

Дизайн Bugatti Bolide повністю підпорядкований аеродинаміці, тому з'явилося величезне антикрило, а висота авто становить лише метр. Для зручності доступу всередину двері піднімаються. Суперкар Bugatti "взули" у 18-дюймову трекову гуму.

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Ззаду встановлено величезне антикрило
Фото: Bugatti

Салон Bugatti Bolide 2024 не такий розкішний, як у інших моделей марки – він більше нагадує інтер'єр гоночного авто. В обробці поєднуються карбон та алькантара. Встановлено спортивні ковшеподібні крісла та кермо-штурвал, а дані приладів виведені на невеликий дисплей.

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Суперкар Bugatti Bolide важить 1450 кг, тобто він приблизно на пів тонни легший за Chiron. Автомобіль оснащено 8,0-літровим турбованим W16 на 1600 к. с. від Bugatti Chiron Super Sport, який доповнили спортивним вихлопом.

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Салон позбавлений атрибутів розкоші
Фото: Bugatti

Розгін до 100 км/год займе менше 2,5 секунди, а максимальна швидкість складе близько 500 км/год. Уповільнюють Bugatti Bolide карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм.

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