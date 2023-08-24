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Парковка на мільйон доларів: у Києві знайшли стоянку з екзотичними суперкарами (фото)

парковка з суперкарами, суперкари України, суперкари Києва, McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Lamborghini Gallardo
У Києві на парковці зібралися дорогі суперкари

На одній парковці зібралися суперкари McLaren 720S, Lamborghini Gallardo і Huracan. Усі три авто здатні розвинути швидкість понад 300 км/год.

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У Києві сфотографували парковку з дорогими суперкарами. Сумарна вартість автомобілів на ній становить близько мільйона доларів. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

парковка з суперкарами, суперкари України, суперкари Києва, McLaren 720S, Lamborghini Huracan, Lamborghini Gallardo Fullscreen

Поруч припаркувалися три екзотичні автомобілі. Найдорожчий суперкар — McLaren 720S із тюнінгом вартістю близько півмільйона доларів.

Після доопрацювання потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 720 до 1016 к. с. Авто розганяється до 100 км/год за 2,8 с і долає ¼ милі (402 м) з місця за 9,7-9,8 с. Максимальна швидкість McLaren 720S перевищує 340 км/год, тобто це один із найшвидших автомобілів в Україні.

Три суперкари сумарно коштують близько мільйона доларів Fullscreen
Три суперкари сумарно коштують близько мільйона доларів
McLaren 720S Fullscreen
McLaren 720S
Lamborghini Huracan Fullscreen
Lamborghini Huracan
Lamborghini Gallardo Fullscreen
Lamborghini Gallardo
Fullscreen
Три суперкари сумарно коштують близько мільйона доларів
McLaren 720S
Lamborghini Huracan
Lamborghini Gallardo

Близько 300 000 доларів коштує Lamborghini Huracan Evo. Купе оснащене 5,2-літровим V10 потужністю 640 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 325 км/год.

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Суперкар Lamborghini Gallardo LP560-4 — попередник Huracan. Під його капотом також ховається 5,2-літровий V10, але меншої потужності — 560 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість також становить 325 км/год. Купити Lamborghini Gallardo з пробігом можна за ціною 150-200 тис. доларів.

Раніше Фокус розповідав, що в Чернівцях сфотографували культовий DeLorean з фільму "Назад у майбутнє".

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