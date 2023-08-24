Парковка на мільйон доларів: у Києві знайшли стоянку з екзотичними суперкарами (фото)

На одній парковці зібралися суперкари McLaren 720S, Lamborghini Gallardo і Huracan. Усі три авто здатні розвинути швидкість понад 300 км/год.

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У Києві сфотографували парковку з дорогими суперкарами. Сумарна вартість автомобілів на ній становить близько мільйона доларів. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Поруч припаркувалися три екзотичні автомобілі. Найдорожчий суперкар — McLaren 720S із тюнінгом вартістю близько півмільйона доларів.

Після доопрацювання потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 720 до 1016 к. с. Авто розганяється до 100 км/год за 2,8 с і долає ¼ милі (402 м) з місця за 9,7-9,8 с. Максимальна швидкість McLaren 720S перевищує 340 км/год, тобто це один із найшвидших автомобілів в Україні.

Три суперкари сумарно коштують близько мільйона доларів McLaren 720S Lamborghini Huracan Lamborghini Gallardo

Близько 300 000 доларів коштує Lamborghini Huracan Evo. Купе оснащене 5,2-літровим V10 потужністю 640 к. с. і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 325 км/год.

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Суперкар Lamborghini Gallardo LP560-4 — попередник Huracan. Під його капотом також ховається 5,2-літровий V10, але меншої потужності — 560 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість також становить 325 км/год. Купити Lamborghini Gallardo з пробігом можна за ціною 150-200 тис. доларів.

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