Унікальний спорткар BMW 70-х виставили на продаж за ціною Дастера (фото)

Нинішній власник BMW 2002tii провів капітальний ремонт спорткара у 2023 році. Автомобіль оснащений 125-сильним двигуном і має багате оснащення.

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На аукціон Bring a Trailer виставили BMW 2002tii 1974 року випуску. Раритетний спорткар був повністю відреставрований і має відмінний стан. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Нинішній власник купив цей BMW 2002tii у 2018 році. Після цього автомобіль перефарбували в чорний колір і повністю оновили інтер'єр. Також спорткар оснастили новою коробкою передач і самоблокувальним диференціалом.

Ще однією модифікацією є новий передній сплітер. Спереду також з'явилася модифікована решітка радіатора.

На авто встановлено 13-дюймові колісні диски Gotti. Вони взуті в шини Vredestein Sprint Classic розміром 185/70.

На автомобіль встановлено 13-дюймові колісні диски Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі з'явилися ківшеподібні сидіння Recaro і задня лава. Вони виконані з чорної шкіри. У список оснащення входять кондиціонер Behr та головний пристрій Retrosound з Bluetooth.

Інтер'єр виконаний з чорної шкіри Фото: Bring a Trailer

Пробіг авто після капітального ремонту становить 69 тисяч км. З недоліків продавець виділив тріщину на приладовій панелі та зламану ручку регулювання сидіння.

BMW 2002tii оснащений 2,0-літровим двигуном потужністю 125 к.с. і 127 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач Getrag 245.

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Торги за лот закінчуються через три дні. Зараз максимальна ставка становить $23 250.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон Gooding & Company виставили дуже рідкісний Porsche 911 Club Coupe 2012 року випуску.